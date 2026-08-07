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Сенат США схвалив законопроєкт про «пекельні санкції» проти РФ та Ірану

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Сенат США схвалив законопроєкт про «пекельні санкції» проти РФ та Ірану
фото: dpa

Законопроєкт надсилається до Палати представників

Сенат США схвалив законопроєкт про посилені санкції проти РФ та Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Переважна більшість Сенату США підтримала масштабний законопроєкт про санкції проти Росії, відкривши шлях до її розгляду Палатою представників уже наступного місяця.

Під час голосування підрахунок голосів показав 68 голосів «за» та дев'ять «проти» «Закону Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року». Він передбачає запровадження санкцій проти російських посадовців і надає повноваження запровадити жорсткі мита щодо Китаю, Індії та інших країн, щоб зменшити їхню залежність від російської нафти й газу.

Тепер законопроєкт надсилається до Палати представників.

Зауважимо, що документ, який ініціював покійний сенатор Ліндсі Грем, зазнав низки змін порівняно з початковою редакцією.

Як повідомлялося, США можуть уже у вересні ухвалити новий пакет жорстких санкцій проти Росії, який в Україні називають значно болючішим за європейські обмеження. Ухвалення цього пакета матиме мультиплікаційний ефект і може підштовхнути союзників України до нових санкційних рішень.

Теги: Іран санкції США росія

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