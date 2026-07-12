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Помер сенатор США Ліндсі Грем, який був великим другом України

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
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Помер сенатор США Ліндсі Грем, який був великим другом України
фото із відкритих джерел

Від початку повномасштабного вторгнення Грем неодноразово відвідував Київ, зустрічався із Володимиром Зеленським і виступав за передачу Україні сучасного озброєння

Американський сенатор та друг України Ліндсі Грем помер від раптової хвороби, пише «Главком». Новина про смерть 71-річного американського політика з'явилася на його офіційних ресурсах. Офіс сенатора повідомив, що серце республіканця зупинилося ввечері 11 липня через раптову хворобу.

Помер сенатор США Ліндсі Грем, який був великим другом України фото 1

Що відомо про Ліндсі Грема

Грем представляв Південну Кароліну в Сенаті США з 2003 року. Він очолював бюджетний комітет Сенату, а також входив до складу комітетів з асигнувань, судових питань, довкілля та громадських робіт.

До обрання сенатором політик працював у Палаті представників США та понад 30 років служив у Повітряних силах і резерві США

Грем був обраний до Сенату США у 2002 році та переобраний у 2008, 2014 та 2020 роках. Його називають першою людиною в історії Південної Кароліни, яка отримала понад мільйон голосів на загальних виборах 2008 року.

Підтримка України

Сенатор Ліндсі Грем – один із найвідоміших і найактивніших прихильників України серед американських республіканців. Від початку повномасштабного вторгнення Грем неодноразово відвідував Київ, зустрічався із Володимиром Зеленським і виступав за передачу Україні сучасного озброєння – від ATACMS до систем ППО та винищувачів.

Ліндсі Грем – автор найжорсткішого санкційного законопроєкту проти Росії. Разом із сенатором-демократом Річардом Блюменталем він просував двопартійний законопроєкт, який передбачає не лише нові санкції проти Росії, а й вторинні санкції проти держав, що допомагають фінансувати російську економіку. Найгучніша норма – можливість запровадження 500% мит на товари з країн, які купують російську нафту, газ чи уран (насамперед ідеться про Китай, Індію та Бразилію).

Грем неодноразово заявляв, що Володимир Путін не піде на реальні переговори без максимального економічного та військового тиску. Він також закликав посилювати санкції проти країн, які допомагають Кремлю обходити обмеження.

Грем 10 липня 2026 року відвідав Київ та ознайомився з українським виробництвом дронів. Ліндсі Грем назвав величезною помилкою потенційну відмову США від технологічної співпраці з Києвом у галузі безпілотних систем.

Політик підкреслив, що українці готові ділитися досвідом у відповідь на американську підтримку у найважчі періоди війни. Сенатор також назвав український ОПК одним із найпрогресивніших у світі, зазначивши, що «саме гостра необхідність стала рушійною силою для унікальних винаходів». Також Зеленський провів переговори з сенатором Гремом. 

Також 10 липня Ліндсі Грем заявив, що Білий дім погодив нову редакцію законопроєкту про санкції проти Росії, що відкриває шлях до його ухвалення. 

Раніше Ліндсі Грем заявляв, що хотів би бачити Україну членом НАТО та високо оцінив стійкість українських військових у війні проти Росії. Водночас він визнав, що наразі не очікує підтримки такого рішення з боку Сполучених Штатів. 

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Теги: США Сенат США смерть

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