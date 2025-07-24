Пентагон готує листа з вимогою відставки Гегсета – Daily Mail

Лист включає скарги на політизований процес прийняття рішень у Пентагоні

Низка чиновників Пентагону готують колективний лист із вимогою відставки міністра оборони США Піта Гегсета. Як повідомляє «Главком», про це пише газета Daily Mail із посиланням на джерела.

Деякі посадовці Пентагону докладають зусиль, щоб визнати Піта Гегсета непридатним для виконання обов'язків міністра оборони.

У виданні уточнили, що з травня чернетки листів «циркулюють» серед вищих та середніх військових чиновників, а також цивільних службовців. За словами джерела, у ньому йдеться: «Нехай американська громадськість знає, що цей хлопець уявлення не має, що він робить».

Шон Парнелл, головний речник Пентагона, виступив на захист свого начальника, назвавши листа «палацовими інтригами» або «сенсаційними плітками ЗМІ», на які, за його словами, американцям «байдуже».

Лист включає скарги на політизований процес прийняття рішень, дисфункцію всього міністерства, низький моральний дух, а також параноїдальну обстановку, викликану «одержимістю Гегсета з викорінення інакодумства».

Раніше видання The New York Times писало, що під керівництвом Піта Гегсета в Пентагоні панує хаос.

До слова, Міністерство оборони США веде переговори з низкою країн про постачання систем Patriot для України. За повідомленням анонімного чиновника, очікуються окремі угоди з окремими країнами. Також повідомляється, що Пентагон обговорює можливі двосторонні угоди про постачання систем Patriot Україні.

Раніше стало відомо про те, що Міністерство оборони Сполучених Штатів розпочне перевірку щодо можливого доступу китайських інженерів до своїх систем.