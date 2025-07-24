Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пентагон готує листа з вимогою відставки Гегсета – Daily Mail

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Пентагон готує листа з вимогою відставки Гегсета – Daily Mail
Піт Гегсет неодноразово опинявся у центрі різноманітних скандалів
фото: Reuters

Лист включає скарги на політизований процес прийняття рішень у Пентагоні

Низка чиновників Пентагону готують колективний лист із вимогою відставки міністра оборони США Піта Гегсета. Як повідомляє «Главком», про це пише газета Daily Mail із посиланням на джерела.

Деякі посадовці Пентагону докладають зусиль, щоб визнати Піта Гегсета непридатним для виконання обов'язків міністра оборони.

У виданні уточнили, що з травня чернетки листів «циркулюють» серед вищих та середніх військових чиновників, а також цивільних службовців. За словами джерела, у ньому йдеться: «Нехай американська громадськість знає, що цей хлопець уявлення не має, що він робить».

Шон Парнелл, головний речник Пентагона, виступив на захист свого начальника, назвавши листа «палацовими інтригами» або «сенсаційними плітками ЗМІ», на які, за його словами, американцям «байдуже».

Лист включає скарги на політизований процес прийняття рішень, дисфункцію всього міністерства, низький моральний дух, а також параноїдальну обстановку, викликану «одержимістю Гегсета з викорінення інакодумства».

Раніше видання  The New York Times писало, що під керівництвом Піта Гегсета в Пентагоні панує хаос. 

До слова, Міністерство оборони США веде переговори з низкою країн про постачання систем Patriot для України. За повідомленням анонімного чиновника, очікуються окремі угоди з окремими країнами. Також повідомляється, що Пентагон обговорює можливі двосторонні угоди про постачання систем Patriot Україні. 

Раніше стало відомо про те, що Міністерство оборони Сполучених Штатів розпочне перевірку щодо можливого доступу китайських інженерів до своїх систем.

Теги: Пентагон Daily Mail Піт Гегсет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Постачання зброї Україні відновлюється, заявив Трамп
Розворот Трампа – сигнал політичних змін у Вашингтоні
8 липня, 13:33
Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану
Пентагон повідомив нові деталі атаки на ядерні об’єкти Ірану
27 червня, 08:05
США завдали ударів по ядерному арсеналу Ірану
ЗМІ опублікували звіт про вцілілий ядерний арсенал Ірану. Пентагон проведе пресконференцію
26 червня, 00:51
Припинити постачання частини військової допомоги, обіцяної ще адміністрацією Джо Байдена, було вирішене на початку червня
Пентагон зупинив поставки ракет ППО та деяких інших боєприпасів в Україну – Politico 
2 липня, 00:28
Пошкоджений будинок в Одесі
Атака на Одесу, вибухи в окупованому Харцизьку та Росії: головне за ніч
3 липня, 06:01
На засіданні співголовуватимуть Велика Британія та Німеччина
Глава Пентагону прибуде на наступний «Рамштайн»: названо дату
18 липня, 15:39
Лос-Анджелес був охоплений масовими заворушеннями через дії адміністрації Трампа
Пентагон наказав вивести половину військових з Лос-Анджелеса
16 липня, 10:42
Керівники фармацевтичних компаній відкликають звичайні очні краплі через ризик сліпоти
У Європі відкликано партію крапель для очей через ймовірність сліпоти
10 липня, 09:34
Пентагон обговорює з іншими країнами передачу Patriot Україні
Пентагон обговорює з іншими країнами передачу Patriot Україні – ЗМІ
Вчора, 03:39

Політика

Пентагон готує листа з вимогою відставки Гегсета – Daily Mail
Пентагон готує листа з вимогою відставки Гегсета – Daily Mail
Через політику Трампа будуть спалені контрацептиви на $10 млн
Через політику Трампа будуть спалені контрацептиви на $10 млн
Партнерство Парижа та Берліна ускладнюється серйозними розбіжностями – Politico
Партнерство Парижа та Берліна ускладнюється серйозними розбіжностями – Politico
Демократи звинувачують Трампа у захисті багатих педофілів? Республіканці намагаються стримати наслідки справи Епштейна
Демократи звинувачують Трампа у захисті багатих педофілів? Республіканці намагаються стримати наслідки справи Епштейна
Фон дер Ляєн закликала Китай «перебалансувати відносини» через торгівлю та війну в Україні
Фон дер Ляєн закликала Китай «перебалансувати відносини» через торгівлю та війну в Україні
Переговори у Стамбулі: глава МЗС Туреччини розповів про головний результат
Переговори у Стамбулі: глава МЗС Туреччини розповів про головний результат

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2025
22K
Керівниця МСЕК щороку міняла прізвища і приймала коштовні подарунки
16K
Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
7414
Чемпіон світу з футболу та експерша ракетка світу розлучилися після дев'яти років шлюбу
4812
Туристи змінюють вподобання: у Європі відбувається революція у подорожах

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
Сьогодні, 04:22
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
Вчора, 17:29
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 липня, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua