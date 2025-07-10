У Європі відкликано партію крапель для очей через ймовірність сліпоти

Під час виробництва препарат Zaditen міг бути забруднений

У Великій Британії терміново відкликали понад 11 тис. флаконів очних крапель Zaditen через проблеми на виробництві, що могло призвести до нестерильності препарату. Як повідомляє «Главком» про це пише видання Daily Mail.

Згідно з інформацією, Британське агентство з контролю за якістю лікарських засобів та медичної продукції (MHRA) ухвалило рішення відкликати лише одну партію очних крапель Zaditen (5 мл), вироблену французькою компанією Laboratoires Théa, з номером партії 4V64 та терміном придатності до 30 вересня 2026 року.

Зазначається, що під час виробництва препарат міг бути забруднений. Це підвищує ризик розвитку кон'юнктивіту, запалення рогівки та повік, а у важких випадках може призвести до втрати зору.

За даними ЗМІ, попри виведення партії з обігу, британська агенція на цей час жодних скарг від пацієнтів про ускладнення не отримувала.

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