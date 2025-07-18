Пентагон перевірить, чи мали китайські інженери доступ до систем оборони США

Гегсет: Іноземні інженери, незалежно від країни походження, включно з Китаєм, не повинні мати ані права обслуговувати системи Міноборони, ані будь-якого доступу до них

Сенатор-республіканець звернувся до очільника Пентагону Піта Гегсета з офіційним листом через залучення китайських інженерів компанією Microsoft до роботи над обчислювальними системами США

Міністерство оборони Сполучених Штатів розпочне перевірку щодо можливого доступу китайських інженерів до своїх систем. Про це повідомив очільник Пентагону Піт Гегсет на платформі X, передає «Главком».

«Іноземні інженери, незалежно від країни походження, включно з Китаєм, не повинні мати ані права обслуговувати системи Міноборони, ані будь-якого доступу до них», – наголосив Гегсет.

Заява пролунала після того, як сенатор-республіканець Том Коттон, який очолює розвідувальний комітет Палати представників та входить до складу комітету з питань збройних сил, звернувся до міністра з офіційним листом. Причиною стали матеріали розслідувального видання ProPublica.

У звіті йдеться про залучення китайських інженерів компанією Microsoft до роботи над обчислювальними системами США, що використовуються у військовій сфері. Проєктом нібито керували так звані «цифрові ескорти» – американські фахівці, найняті субпідрядниками з доступом до секретної інформації. Водночас у них часто не було достатньої кваліфікації, щоб оцінити потенційні кіберзагрози, які можуть становити китайські спеціалісти.

«Ви маєте рацію, сенаторе. Цілком згоден. Наша команда вже працює над цим питанням», – відповів Гегсет на звернення Коттона.

У Microsoft ситуацію не прокоментували. Відомо, що компанія є одним з головних підрядників уряду США й вже зазнавала атак з боку китайських і російських хакерів. ProPublica повідомляє, що під час процедури авторизації Microsoft сама надала уряду дані про залучення китайських працівників.

Коттон, зі свого боку, закликав американських військових надати список підрядників, які користуються послугами китайського персоналу, а також роз’яснити, як навчають «цифрових ескортів» виявляти ознаки підозрілої активності.

У листі сенатор також нагадав, що уряд США визнає кіберможливості Китаю однією з найсерйозніших і найагресивніших загроз, що проявляється у спробах проникнення в критичну інфраструктуру, телекомунікації та логістичні ланцюги.

Коттон підкреслив: американські військові повинні убезпечити себе від усіх потенційних ризиків у ланцюжку постачання, зокрема і від тих, які виникають через роботу субпідрядників.

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