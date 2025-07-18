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Пентагон перевірить, чи мали китайські інженери доступ до систем оборони США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Пентагон перевірить, чи мали китайські інженери доступ до систем оборони США
Гегсет: Іноземні інженери, незалежно від країни походження, включно з Китаєм, не повинні мати ані права обслуговувати системи Міноборони, ані будь-якого доступу до них
фото з відкритих джерел

Сенатор-республіканець звернувся до очільника Пентагону Піта Гегсета з офіційним листом через залучення китайських інженерів компанією Microsoft до роботи над обчислювальними системами США

Міністерство оборони Сполучених Штатів розпочне перевірку щодо можливого доступу китайських інженерів до своїх систем. Про це повідомив очільник Пентагону Піт Гегсет на платформі X, передає «Главком».

«Іноземні інженери, незалежно від країни походження, включно з Китаєм, не повинні мати ані права обслуговувати системи Міноборони, ані будь-якого доступу до них», – наголосив Гегсет.

Заява пролунала після того, як сенатор-республіканець Том Коттон, який очолює розвідувальний комітет Палати представників та входить до складу комітету з питань збройних сил, звернувся до міністра з офіційним листом. Причиною стали матеріали розслідувального видання ProPublica.

У звіті йдеться про залучення китайських інженерів компанією Microsoft до роботи над обчислювальними системами США, що використовуються у військовій сфері. Проєктом нібито керували так звані «цифрові ескорти» – американські фахівці, найняті субпідрядниками з доступом до секретної інформації. Водночас у них часто не було достатньої кваліфікації, щоб оцінити потенційні кіберзагрози, які можуть становити китайські спеціалісти.

«Ви маєте рацію, сенаторе. Цілком згоден. Наша команда вже працює над цим питанням», – відповів Гегсет на звернення Коттона.

У Microsoft ситуацію не прокоментували. Відомо, що компанія є одним з головних підрядників уряду США й вже зазнавала атак з боку китайських і російських хакерів. ProPublica повідомляє, що під час процедури авторизації Microsoft сама надала уряду дані про залучення китайських працівників.

Коттон, зі свого боку, закликав американських військових надати список підрядників, які користуються послугами китайського персоналу, а також роз’яснити, як навчають «цифрових ескортів» виявляти ознаки підозрілої активності.

У листі сенатор також нагадав, що уряд США визнає кіберможливості Китаю однією з найсерйозніших і найагресивніших загроз, що проявляється у спробах проникнення в критичну інфраструктуру, телекомунікації та логістичні ланцюги.

Коттон підкреслив: американські військові повинні убезпечити себе від усіх потенційних ризиків у ланцюжку постачання, зокрема і від тих, які виникають через роботу субпідрядників.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виявив інтерес до українських бойових безпілотників для потреб армії США. У свою чергу Україна потребує від Сполучених Штатів систем протиповітряної оборони. Обидві сторони мають взаємні інтереси у сфері військової співпраці. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, передає «Главком».

За словами глави держави, під час недавньої телефонної розмови з Трампом вони обговорили створення стратегічного «повітряного щита» над Україною.

Раніше ми писали, що після чергової російської атаки на Україну Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу після однієї з атак на Україну. Він підтримав ініціативу німецького лідера та запропонував навіть більше, ніж просив Мерц. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Як пишуть журналісти, зміна позиції Трампа щодо надання військової допомоги Україні стала результатом тривалого тиску з боку європейських лідерів і НАТО. Президент Фінляндії Александр Стубб встановив дружні стосунки з Трампом під час гольф-турніру у Флориді, а генеральний секретар НАТО Марк Рютте регулярно надсилав йому схвальні повідомлення. 

Теги: США Міноборони Піт Гегсет

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