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Глава Пентагону прибуде на наступний «Рамштайн»: названо дату

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Глава Пентагону прибуде на наступний «Рамштайн»: названо дату
На засіданні співголовуватимуть Велика Британія та Німеччина
фото: Об’єднана делегація Великої Британії в НАТО

В червні міністр оборони США Піт Гегсет вперше пропустив засідання «Рамштайну»

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, відоме як формат «Рамштайн», відбудеться онлайн у понеділок, 21 липня 2025 року. Про це повідомила Об’єднана делегація Великої Британії в НАТО, пише «Главком».

На цьому засіданні співголовуватимуть Велика Британія та Німеччина. Очікується участь низки високопоставлених осіб, серед яких:

  • Міністр оборони США Піт Гегсет
  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
  • Новий командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич

В червні міністр оборони США Піт Гегсет вперше пропустив засідання «Рамштайну», і Сполучені Штати тоді представляв посол при НАТО. Під час квітневої зустрічі формату «Рамштайн» у Брюсселі Гегсет брав участь онлайн. Його очікувана присутність на наступній зустрічі підкреслює важливість цього формату для координації міжнародної військової допомоги Україні.

Нагадаємо, 4 червня, у Брюсселі відбулося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Як передає «Главком», трансляцію веде Суспільне. 

Українська делегація також прибула до Брюсселя. Її очолює міністр оборони Рустем Умєров. Варто зазначити, що міністр оборони США Піт Геґсет не братиме участі у засіданні. Це раніше підтвердив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, США будуть представлені на «Рамштайні», але на іншому рівні.

 

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Теги: Пентагон Україна війна

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