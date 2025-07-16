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Пентагон наказав вивести половину військових з Лос-Анджелеса

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Пентагон наказав вивести половину військових з Лос-Анджелеса
Лос-Анджелес був охоплений масовими заворушеннями через дії адміністрації Трампа
фото: AP

Рішення міністра оборони пов’язане з нібито успішним виконанням місії

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав вивести 2 тис. солдатів Національної гвардії, відправлених до Лос-Анджелеса для придушення протестів проти міграційної політики президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами речника Пентагону Шона Парнелла, рішення пов’язане з успішним виконанням місії. Після виведення частини гвардійців у Лос-Анджелесі все ще залишаться 2 тис. бійців Національної гвардії та приблизно 700 морських піхотинців.

«Завдяки нашим військам, які відгукнулися на заклик, беззаконня в Лос-Анджелесі йде на спад. У зв’язку з цим міністр віддав наказ про звільнення 2 тис. бійців Національної гвардії Каліфорнії з федеральної місії з охорони», – зазначив він.

Як відомо, місто Лос-Анджелес було охоплене масовими заворушеннями, спровокованими імміграційними рейдами адміністрації Дональда Трампа. Сотні демонстрантів зіткнулися з федеральними агентами, що призвело до затримань та застосування сльозогінного газу та світлозвукових гранат. Тоді адміністрація Дональда Трампа заявила про відправлення 2 тис. військовослужбовців Національної гвардії. Трамп підписав президентський меморандум про розгортання військ для «боротьби з беззаконням, якому дозволили поширитися».

Пентагон наказав вивести половину військових з Лос-Анджелеса фото 1
фото: АР
Пентагон наказав вивести половину військових з Лос-Анджелеса фото 2
фото: EPA/UPG
Пентагон наказав вивести половину військових з Лос-Анджелеса фото 3
фото: Reuters

Згодом президент Сполучених Штатів заявив, що рішення відправити Національну гвардію придушувати протести в Каліфорнії було «чудовим». Глава США заявив, що якби військові не долучилися до боротьби «з насильницькими, спровокованими заворушеннями в Каліфорнії», то Лос-Анджелес був би повністю знищений. Президент також розкритикував губернатора Каліфорнії та мера Лос-Анджелеса.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив: «Колись величний американський Лос-Анджелес був захоплений і окупований нелегальними іммігрантами та злочинцями. Тепер агресивні натовпи бунтівників штурмують наших федеральних агентів, намагаючись зупинити наші операції з депортації», – йдеться у заяві президента.

До слова, представниця штату Каліфорнія Нанетт Барраган розкритикувала рішення Дональда Трампа щодо введення Національної гвардії в Лос-Анджелес, заявивши, що це частина «театру», спрямованого на відволікання уваги від провалів його політики

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Теги: США протест Пентагон

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