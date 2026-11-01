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Зірковий учасник «Ліги сміху» і захисник пояснив, за чим військові сумуватимуть у цивільному житті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Коляда розповів, що у своєму взводі намагається зберігати людське ставлення до бійців і давати їм можливість відновлюватися
фото з архіву Андрія Коляди для «Главкома»

«Зараз ми, військові, не можемо без адреналіну, це уже наш спосіб життя», – вважає Роман Коляда

Ексучасник «Ліги сміху», а нині військовий, командир взводу ударних безпілотників «Вампір» 2-ї роти батальйону безпілотних систем Андрій Коляда пояснив, чому після служби у війську повернутися до звичного цивільного життя буде непросто. Адреналін, який супроводжує бойові завдання, уже став частиною його повсякдення. Про це захисник розповів у ексклюзивному інфтерв’ю «Главкому».

«Зараз ми, військові, не можемо без адреналіну, це уже наш спосіб життя. Але на фронті це відчуття допомагає. Їдеш на бойову задачу – і тебе аж підкидає від адреналіну, аж спина рівніша стає», – розповів він.

Цей стан Коляда називає військовим «азвірином»: за його словами, людина стає жорсткішою та напористішою. Змінюється і ставлення до повсякденних справ, і вимоги до оточення.

«Твоє оточення знало тебе однією людиною, але, пробувши у війську навіть пів року, повертаєшся іншим», – зазначив військовий.

Коляда також розповів, що у своєму взводі намагається зберігати людське ставлення до бійців і давати їм можливість відновлюватися. На його думку, для цього не завжди потрібні тривалі відпустки чи складні умови – іноді достатньо одного вільного дня в місті, без дзвінків і службових справ.

«Військовим не потрібно багато: інколи достатньо просто відпустити людину на день у місто. Отримавши цей час для себе, коли ніхто не турбує дзвінками, військовий встигає відновитися», – пояснив він.

Андрій Коляда став відомим завдяки участі в гумористичному проєкті «Ліга сміху», де його команда «Заїнька» посіла друге місце в першому сезоні. У 2024 році він долучився до війська. Нині Коляда має позивний КВН і командує взводом ударних дронів «Вампір» у другій роті батальйону безпілотних систем.

Раніше український  актор, гуморист та військовий Ігор Ласточкін знову підкорив мережу своїми танцями у бліндажі. Воїн закликав підтримати збір його бригади. Однак згодом йому довелося просити українців зупинитися.

Також на фронті помер український стендап-комік Артур Петров. Військовослужбовець загинув під час евакуації поранених.

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Теги: військові місто стендап

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