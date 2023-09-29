Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пентагон відмовився називати кількість танків Abrams, які отримала Україна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пентагон відмовився називати кількість танків Abrams, які отримала Україна
Сінгх зауважила, що українська сторона сама оголосить про отриману кількість танків Abrams
фото з відкритих джерел

Пентагон утримався від уточнення кількості танків Abrams, які планується передати Україні

Міністерство оборони США утрималося від уточнення кількості американських танків Abrams, які планується передати Україні. Про це заявила заступниця речника оборонного відомства США Сабріна Сінгх. 

«Я не вдаватимуся в конкретні цифри або будь-які додаткові подробиці про те, скільки танків і коли прибудуть», – сказала представниця Міноборони США.

Сінгх зауважила, що українська сторона сама оголосить про це, коли вважатиме за потрібне.

Представниця Пентагону наголосила, що перша партія танків Abrams уже доставлена в Україну, і про це було оголошено офіційним Києвом.

Зазначимо, за повідомленням New York Times, перша партія американських танків Abrams вже прибула в України. Це сталося на кілька місяців раніше, ніж планувалося, і їх доставили для використання в контрнаступі України проти Росії.  Більше танків Сполучені Штати планують відправити у найближчі місяці. Чиновники зазначили що ті танки, які були відправлені в Україну 23 вересня, були першими з 31, які адміністрація Джо Байдена пообіцяла надіслати. Посадовці не сказали, скільки з них наразі вже перебувають в Україні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що танки Abrams американського виробництва вже доставлено в Україну.

До слова, Збройні сили України планують використовувати американські танки Abrams для добре підготовлених проривних операцій.

Теги: танки США Пентагон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Країни НАТО почали інвестувати у виробництво зброї, але взялися за це запізно
Наступного року Захід менше допомагатиме Україні – The Economist
27 вересня, 20:19
Система De M-Shorad призначена для знищення дронів, ракет, артилерійських снарядів та авіації
Армія США отримала на озброєння перші чотири лазерні системи ППО (фото)
27 вересня, 08:25
Марка Міллі на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів США замінить Чарльз Браун
Міллі йде з посади і представив Залужному свого наступника
23 вересня, 11:02
Зеленський відвідав українських воїнів у лікарні Нью-Йорка
Зеленський у США відвідав українських військових, які проходять реабілітацію
19 вересня, 01:51
Одразу з аеропорту президент Зеленський поїхав до українських захисників, які проходять у США реабілітацію та лікування
Зеленський прибув до США: деталі візиту
18 вересня, 23:00
Ілон Маск розчарував українців своїми рішеннями
Що показала історія з Ілоном Маском?
12 вересня, 13:12
Економічні санкції проти Росії спромоглися скоротити оборонно-промислову базу країни
«Санкції працюють». США бачать хороший знак у переговорах Росії з Північною Кореєю
6 вересня, 02:07
Авдіївський, Маріїнський та Вугледарський напрямки – наші воїни стримують натиск ворога
Ситуація на фронті: де відбуваються найбільші бої
2 вересня, 13:30
Трофейна російська техніка на Хрещатику, виставлена на День незалежності, демонструє: російський парад у Києві може бути тільки такий. Але до перемоги ще далеко, вважають західні союзники
«Млявий контрнаступ». Що США радять робити Україні світова преса
29 серпня, 08:40

Політика

Кандидат у президенти США дав голосну обіцянку щодо закінчення війни в Україні
Кандидат у президенти США дав голосну обіцянку щодо закінчення війни в Україні
Байден назвав Трампа та його прибічників загрозою демократії
Байден назвав Трампа та його прибічників загрозою демократії
Пентагон відмовився називати кількість танків Abrams, які отримала Україна
Пентагон відмовився називати кількість танків Abrams, які отримала Україна
Польща готова допомагати біженцям з України, але висунула умову
Польща готова допомагати біженцям з України, але висунула умову
«Не отримає жодної копійки з бюджету ЄС»: Угорщина назвала умову для допомоги Україні
«Не отримає жодної копійки з бюджету ЄС»: Угорщина назвала умову для допомоги Україні
Блінкен пояснив, у чому полягає «стійкий і справедливий мир» для України
Блінкен пояснив, у чому полягає «стійкий і справедливий мир» для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Яка армія, така і зброя: на очах Шойгу в новітньої ракети відвалилася боєголовка (відео)
51K
Кучма розказав, коли відчув пекучий сором за Україну
44K
Що чекатиме українців у Німеччині з 1 жовтня: перелік змін
35K
Нардеп поскаржився на ціни продуктів, якими годують в Україні полонених росіян
35K
Рада пропонує пришвидшити закриття шкіл в Україні
34K
Повернення біженців. А куди їм повертатися?

Новини

Окупанти припинили штурмові дії на Бахмутському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Сонячно та без дощів: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 04:54
29 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Скільки українців залишаються без роботи: результати дослідження
Вчора, 17:08
На півдні ЗСУ виснажують ворога і б’ють по його тилах – Генштаб
Вчора, 07:59
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 05:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту