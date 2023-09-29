Пентагон відмовився називати кількість танків Abrams, які отримала Україна

Сінгх зауважила, що українська сторона сама оголосить про отриману кількість танків Abrams

Пентагон утримався від уточнення кількості танків Abrams, які планується передати Україні

Міністерство оборони США утрималося від уточнення кількості американських танків Abrams, які планується передати Україні. Про це заявила заступниця речника оборонного відомства США Сабріна Сінгх.

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«Я не вдаватимуся в конкретні цифри або будь-які додаткові подробиці про те, скільки танків і коли прибудуть», – сказала представниця Міноборони США.

Сінгх зауважила, що українська сторона сама оголосить про це, коли вважатиме за потрібне.

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Представниця Пентагону наголосила, що перша партія танків Abrams уже доставлена в Україну, і про це було оголошено офіційним Києвом.

Зазначимо, за повідомленням New York Times, перша партія американських танків Abrams вже прибула в України. Це сталося на кілька місяців раніше, ніж планувалося, і їх доставили для використання в контрнаступі України проти Росії. Більше танків Сполучені Штати планують відправити у найближчі місяці. Чиновники зазначили що ті танки, які були відправлені в Україну 23 вересня, були першими з 31, які адміністрація Джо Байдена пообіцяла надіслати. Посадовці не сказали, скільки з них наразі вже перебувають в Україні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що танки Abrams американського виробництва вже доставлено в Україну.

До слова, Збройні сили України планують використовувати американські танки Abrams для добре підготовлених проривних операцій.