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Зеленський прибув до США: деталі візиту

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський прибув до США: деталі візиту
Одразу з аеропорту президент Зеленський поїхав до українських захисників, які проходять у США реабілітацію та лікування
фото president.gov.ua

У Вашингтоні Володимир Зеленський зустрінеться із вищим керівництвом США: зокрема, з президентом Байденом

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 вересня, прибув до США з робочим візитом. Він планує брати участь у низці заходів ООН і не тільки. Про це голова держави повідомив у Telegram.

Він розповів, що одразу з аеропорту поїхав до українських захисників, які проходять у США реабілітацію та лікування.

«Далі – важливі та насичені дні. Генеральна Асамблея ООН, Саміт цілей сталого розвитку, Рада Безпеки. Вже намічені вагомі двосторонні зустрічі», – зазначив глава держави.

Президент додав: «Територіальна цілісність держави – ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН. І треба повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, та збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм. Україна зробить чітку пропозицію щодо цього членам ООН».

Крім цього, у Вашингтоні в Зеленського заплановані переговори з президентом США, з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом.

«Зустрінуся з американським бізнесом, журналістами, громадою. Подякую за лідерство США в підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність», – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 18 вересня у Нью-Йорку розпочинає роботу Генеральна асамблея ООН.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський візьме участь у загальних дебатах на сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відбудеться у Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН протягом періоду з 19 по 25 вересня. Також президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом

Читайте також: Поїздка Зеленського на Генасамблею ООН: про що говоритиме президент
Теги: США Володимир Зеленський

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