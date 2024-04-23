Пентагон запевняє, що в курсі нагальних потреб України

Представник Пентагону не надав конкретної інформації щодо термінів поставок зброї

Влада Сполучених Штатів Америки та Пентагон постійно перебувають на зв’язку з Україною, її союзниками та партнерам, тож знають про всі нагальні потреби у зброї. Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер.

Райдер зауважив, що спершу закон має бути підписаний. Він також зазначив, що США налаштовані та готові підтримати Україну додатковою допомогою у сфері безпеки.

Представник Пентагону не надав конкретної інформації щодо термінів поставок зброї.

До відома, президент США Джо Байден провів телефонні розмови щодо допомоги Україні із президентом України Володимиром Зеленським та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Байден у розмові із Зеленським запевнив, що його адміністрація швидко надасть нові пакети допомоги у сфері безпеки для задоволення потреб України на полі бою.

Нагадаємо, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Водночас лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня, у вівторок. Сенат США має перерву з 19 по 29 квітня, однак сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон.