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Байден запевнив, що США швидко нададуть Україні пакет допомоги

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Байден запевнив, що США швидко нададуть Україні пакет допомоги
Президент США провів розмову з президенткою Європейської комісії
фото: Reuters

Байден підтвердив, що негайно підпише законопроєкт про допомогу Україні

Президент США Джо Байден провів телефонні розмови щодо допомоги Україні із президентом України Володимиром Зеленським та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це він повідомив у соцмережах.

Байден у розмові із Зеленським запевнив, що його адміністрація швидко надасть нові пакети допомоги у сфері безпеки для задоволення потреб України на полі бою.

«Я закликаю Сенат надіслати законопроєкт про національну безпеку до мене на стіл, щоб я міг негайно підписати його як закон», – закликав президент США.

Він також розповів, що раніше розмовляв з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити «непохитну підтримку України під час того, як вона захищається від російської агресії».

«Постійна міжнародна підтримка є життєво необхідною для боротьби України за свободу», – додав президент США.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із главою США Джо Байденом.

Як повідомлялося, Україна домовилася із США про постачання ракет Atacms.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. 

Президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про військову допомогу для України.

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Теги: президент законопроєкт США Джозеф Байден

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