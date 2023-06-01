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Режим Путіна захитався: британська розвідка розповіла про зміни настроїв у РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Режим Путіна захитався: британська розвідка розповіла про зміни настроїв у РФ
На державному російському телебаченні почали звучати заклики до заміни Путіна
фото з відкритих джерел

Опозиційні політики РФ закликають до обрання нового президента

У Росії все частіше починає звучати критика диктатора Володимира Путіна з уст опозиційних політиків. Цьому сприяє різка риторика націонал-патріотів та Євгена Пригожина. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 27 травня російський опозиційний політик Борис Надєждін виступив на російському каналі НТВ і закликав до обрання нового президента у 2024 році, щоб відновити нормальні відносини з Європою.

За даними британської розвідки, Надєждін відкрито критикував війну з моменту вторгнення, але швидше за все це перший заклик до заміни Путіна на державному російському телебаченні з моменту її початку.

«За останні 15 місяців у Росії були введені обмеження свободи слова, небачені з радянських часів. Однак існує реальна ймовірність того, що нещодавня уїдлива риторика націоналістичних діячів, таких як власник групи «Вагнер» Євген Пригожин, спонукає опозиціонерів подолати табу», – зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, глава німецької розвідки Бруно Каль розповів, чи хитається режим Путіна.

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Теги: розвідка Міноборони путін влада британська розвідка

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