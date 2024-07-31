Перемога Трампа може означати нову гонку ядерних озброєнь – Foreign Affairs

Випробування США ядерної зброї стане сигналом для Китаю і Росії зробити те саме

Якщо США першими спробують відновити випробування ядерної зброї, вони швидко переконаються, наскільки наївними були, пише Foreign Affairs. Сполучені Штати мають технічну перевагу свого ядерного арсеналу лише тому, що Росія і Китай припинили випробування, а Вашингтон вклав значні кошти в наукові дослідження, зазначає видання. Про це пише Foreign Affairs.

Команда кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа знову висуває ідею про відновлення Штатами випробувань ядерної зброї, але якщо це станеться, Росія і Китай напевно наслідуватимуть цей приклад, вважає автор статті.

«Люди, наближені до колишнього президента Дональда Трампа, включно з тими, хто міг би працювати в другій його адміністрації, знову висувають марну ідею про відновлення Сполученими Штатами випробувань ядерної зброї. Хоча адміністрація Трампа не проводила ядерних випробувальних запусків під час його перебування на посаді, високопоставлені чиновники національної безпеки розглядали цю ідею в травні 2020 року. Якби адміністрація продовжила цю ідею, це було б перше ядерне випробування США з 1992 року і, ймовірно, спонукало б інші країни зробити те саме», – йдеться у публікації.

Випробування можуть розпочати й інші країни, приміром, Іран або Саудівська Аравія, які можуть створити зброю. В результаті ядерні супротивники США стануть ще більш боєздатними.

Видання нагадує, що прихильники застосування атомних бомб у Хіросімі та Нагасакі вважали, що США володітимуть ядерною монополією протягом десятиліть. Проте Москва отримала власну бомбу менш як за чотири роки. Згодом вони стверджували, що розробка водневої бомби поверне лідерство Вашингтону. У СРСР вона з'явилася через два роки після США, а потім і в інших країн, включаючи Китай.

Колишній радник Трампа з національної безпеки Роберт О'Брайєн у статті для Foreign Affairs висловив думку, що Сполучені Штати мають відновити підземні ядерні вибухи в пустелі Невади.

«Сполученим Штатам необхідно підтримувати технічну та кількісну перевагу над об'єднаними ядерними арсеналами Китаю та Росії», – вважає він. Для цього, за його словами, Вашингтон має вперше з 1992 року випробувати нову ядерну зброю «насправді, а не лише за допомогою комп'ютерних моделей».

Сполучені Штати офіційно не проводили запусків ядерної зброї більше ніж 30 років. Втім країна провела більше ядерних вибухів (1149), ніж Росія (969) та Китай (45) разом узяті. Однак «США майже ніколи не діставали ядерну зброю з арсеналу і не випробовували її потім, підірвавши в пустелі», – зазначає видання.

Є реальні питання щодо того, чи може Росія відновити ядерні випробування. Росія, Китай і Сполучені Штати тримають свої ядерні полігони принаймні в частковій готовності. «Супутникові зображення показують нові будівлі, поточні роботи на тунелях, а також постійний потік людей і обладнання на всіх трьох об’єктах. Великою проблемою є можливість того, що одна з трьох великих ядерних держав відновить підрив ядерної зброї. Як тільки один це зробить, двоє інших, швидше за все, будуть наслідувати його приклад», – вважають журналісти Foreign Affairs.

Але світ, у якому Китай і Росія можуть відновити ядерні вибухи, є світом, у якому вони наздоженуть Сполучені Штати, а не відстануть. Але, як писав О'Браєн, крім того, метою випробувань ядерної зброї є не підвищення її надійності та безпеки, а збір даних для перевірки комп’ютерних моделей.

Foreign Affairs нагадало, що Сполучені Штати припинили випробування 1992 року, 1996-го вони підписали, але не ратифікували (як і Китай) Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ).

Раніше Американська Національна адміністрація з ядерної безпеки (NNSA) після мовчання, яке тривало декілька років, розкрила кількість ядерного озброєння в розпорядженні Пентагона. Це перше розкриття кількості ядерних зарядів, як статичного, так і тактичного призначення, з 2021 року, коли ці дані були засекречені. За даними установи, запаси ядерної зброї США станом на вересень 2023 року включали 3748 ядерних боєголовок.