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ФСБ завезла в Мелітополь загони навчених шпигунів: причина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ФСБ завезла в Мелітополь загони навчених шпигунів: причина
Окупанти продовжують тероризувати мелітопольців
фото ілюстративне

Росіяни вишукують патріотично налаштованих українців

У тимчасово окупованому Мелітополі з’явилися загони навчених шпигунів. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

«ФСБ завезла у Мелітополь загони навчених шпигунів. Про те, що в місті можна спокійно висловлювати свою думку, мова не йде давно. А тепер ще й в різних районах міста спеціально навчені «нелюди» вишукують патріотично налаштованих громадян. З якою метою це робиться та що може очікувати на наших людей, залишається тільки здогадуватись», – йдеться в повідомленні.

Федоров закликав мелітопольців бути обережними.

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі лікар «швидкої» відмовив у госпіталізації дитині без громадянства РФ.

Тим часом «Південь» анонсував у тимчасово окупованому Криму «бавовняно-плавлений» сезон.

До слова, триває 465-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо населення України. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.

Теги: війна росія окупанти Запоріжжя Мелітополь

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