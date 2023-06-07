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Підрив Каховської ГЕС: США назвали, скільки людей потребують переселення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС: США назвали, скільки людей потребують переселення
фото з відкритих джерел

США взаємодіють з українською стороною в питаннях, яку допомогу можна надати у зв’язку з вимушеним переміщенням людей

Повінь внаслідок підриву греблі на Каховській ГЕС створює комплексні загрози, негайного переселення потребують близько 20 тис. людей. Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател під час брифінгу в Вашингтоні, пише «Укрінформ».

«Зазначу, що 16 тис. жителів постали перед прямим ризиком повені в результаті пошкодження та руйнування, причому близько 20 тися. людей потребують переселення», – зауважив представник Держдепу.

Він пояснив, що повінь загрожує не лише будинкам, фермам та цивільним громадянам, але й створює додаткову проблему для підтримки безпеки на Запорізькій АЕС та навколо неї, а також суттєво ускладнює водопостачання на півдні України, включно з Кримом.

«Це додатково впливає на стабільність національного енергопостачання та загрожує екологічним системам і продовольчій безпеці», – додав представник Держдепу.

Він також підкреслив, що, зі свого боку, Сполучені Штати безпосередньо взаємодіють з українською стороною в питаннях, яку допомогу можна надати у зв’язку з вимушеним переміщенням людей.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: водопостачання повінь США Каховська ГЕС

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