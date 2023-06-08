Дим охопив Нью-Йорк, Кінбурнська коса стала островом через затоплення: головне за ніч

У Нью-Йорку відзначається значна задимленість, люди ходять у масках або не залишають свої домівки

Дим від лісових пожеж у Канаді поширився великою територією США: над штатами Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсільванія, Делавер, Вірджинія, Західна Вірджинія та в окрузі Колумбія. Станом на вечір 7 червня дорогу до тимчасово окупованого Кінбурнського півострова на Миколаївщині повністю затопило. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 8 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Дим від лісових пожеж у Канаді охопив Нью-Йорк

Дим від лісових пожеж у Канаді поширився великою територією США: над штатами Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсільванія, Делавер, Вірджинія, Західна Вірджинія та в окрузі Колумбія. Про це повідомляє CNN.

Як повідомляє Reuters, на південь від кордону понад десяток штатів США оголосили про стан попередження про якість повітря в середу, оскільки дим від лісових пожеж йшов на південь, кидаючи нудну сіру блідість на горизонт Нью-Йорка та інших великих міст.

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«Небо над Нью-Йорком та багатьма іншими містами Північної Америки ставало дедалі туманнішим до середи, з моторошним жовтуватим відтінком, який просочувався крізь димчастий навіс. У повітрі пахло горілими дровами», – пише Reuters.

За даними CNBC, станом на середину дня середи, Нью-Йорк посідав четверте місце у світі за найгіршою якістю повітря, з індексом IQAir 158, що вважається шкідливим для здоров'я всіх мешканців.

Федеральне управління цивільної авіації США через погіршення видимості в середу призупинило польоти до нью-йоркського аеропорту LaGuardia.

Станом на 13:40, у Нью-Йорку було затримано понад 1400 рейсів.

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Вода з Каховського водосховища відокремила від материка Кінбурнську косу

Станом на вечір 7 червня дорогу до тимчасово окупованого Кінбурнського півострова на Миколаївщині повністю затопило. Про це повідомляє пресслужба Південного лісового офісу.

Дорога в районі села Геройське пов'язувала півострів з материком. Зараз вона затоплена і дістатися до Кінбурнського півострова наземним транспортом неможливо.

«Як і прогнозували експерти, внаслідок підриву Каховської ГЕС перешийок у кінці затоки за межами дельти Дніпра буде майже повністю затоплений приблизно через 50 годин після прориву дамби», – йдеться у повідомленні.

Також, за інформацією Південного лісового офісу, існує загроза підтоплення 9353 гектарів земель Василівського та Кінбурнського лісництв на півострові.

Окупанти обстріляли Донеччину

Місто Українськ Донецької області ввечері 7 червня зазнало артобстрілу росіян, загинули троє людей, серед поранених є діти. Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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«Українськ у Донецькій області зазнав артобстрілу. Постраждали цивільні. Відомо про трьох загиблих – дорослі та одна дитина. Також є троє поранених дітей. На місці працюють ДСНС та поліція», – написав він.

Натомість раніше у телеграм-каналі Селидівської міської військової адміністрації зазначили, що поранень зазнали п'ятеро людей, 4 з них – діти. Усіх їх доправили до лікарні, їм надають медичну допомогу.

Окрім того, внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки та 14 багатоповерхівок.

Байден проведе зустріч із генеральним секретарем НАТО

Президент США Джо Байден проведе зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у понеділок, 12 червня. Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Як зазначила Жан-П'єр, головною темою зустрічі Байдена зі Столтенбергом буде майбутній саміт НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

«Вони розглянуть підготовку до саміту, включаючи роботу щодо подальшого зміцнення союзницького стримування та оборони, виконання зобов'язань щодо інвестицій в оборону, прийнятих на саміті в Уельсі у 2014 році, та поглиблення партнерства НАТО», – розповіла прессекретар.

Вона додала, що Байден і Столтенберг обговорять підтримку України «в умовах жорстокої загарбницької війни Росії».

ЗСУ врятували сім'ю із затопленого будинку в Олешках

Жінку з дітьми із затопленого будинку в тимчасово окупованих Олешках, яким українські військові раніше передавали воду дроном, вдалося врятувати.

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Жінка та двоє дітей опинилися на даху затопленого будинку у дачному кооперативі «Чайки-2», який розташовується неподалік від Олешок і тривалий час перебуває у сірій зоні.

Українські військові передавали їм воду дроном – а тепер стало відомо, що людей вдалося врятувати.

Вражаючі кадри з безпілотного літального апарата розповсюдилися в мережі, де сім'я звертається до глядачів жестами про допомогу. Після катастрофи на Каховській ГЕС, яка спричинила підтоплення, їхнє місце проживання було повністю затоплено.

Сім'я провела ніч у затопленому будинку, а на ранок помітила безпілотник над собою і почала відчайдушно благати про допомогу. Упродовж майже цілого дня вони залишалися на даху, чекаючи порятунку.

Прорив Каховської ГЕС є загрозою для Запорізької АЕС

Прорвана дамба Каховської ГЕС внаслідок теракту Росії становить небезпеку для Запорізької атомної електростанції. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє Sky News.

Гроссі наголосив, що існує ризик, що об’єкт може залишитися без необхідної кількості води для охолодження шести реакторів, яка подається з Каховського водосховища та ставків.

Він пояснив, що у гіршому випадку без охолодження є ризик розплавлення ядерної зброї з трагічними екологічними наслідками.

«Безумовно, існує небезпека, можливо, через кілька тижнів або місяць, але потрібно щось робити. Ми не хочемо створювати тут паніку, але це серйозна ситуація, тому що зазвичай вам потрібна гарантована кількість води, яка циркулює в цих реакторах. Якщо ви почнете втрачати цю здатність, у вас виникне проблема», – наголосив глава МАГАТЕ.

Він зазначив, що проблема може відтермінуватися на кілька днів або тижнів, але вона буде.

За словами Гроссі, він має намір відвідати станцію наступного тижня, щоб оцінити ситуацію, додавши, що поведінка річки в найближчі кілька днів визначить загальний вплив на Запорізьку АЕС.

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Білий дім сказав, хто несе відповідальність за руйнування Каховської ГЕС

Адміністрація президента США покладає відповідальність на підрив Каховської гідроелектростанції (ГЕС) в Україні на РФ, окупаційний контингент якої контролював греблю та цю територію в Херсонській області. Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр на трансляції брифінгу у Вашингтоні.

При цьому представниця адміністрації американського президента зазначає, що Штати продовжують оцінювати те, що сталося із Каховською ГЕС.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи є в адміністрації повніше уявлення про те, хто або що викликало обвалення греблі, Жан-П'єр наголосила, що РФ «взагалі нема чого там бути».

«І знаєте, ця гребля була під контролем Росії, і вони несуть відповідальність за руйнування, заподіяні цією війною. І ми зробимо все можливе, щоби підтримати народ України в цей непростий час», - сказала спікер Білого дому.

Вона додала, що якби РФ не влаштувала повномасштабне вторгнення в Україну, трагедії не було б, тому відповідальність за ситуацію лежить на Кремлі.

До слова, триває 470-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів, зокрема, житлових кварталів. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.