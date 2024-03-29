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Підтримали Обама і Клінтон: Байден неочікувано отримав рекорну суму на виборчу кампанію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Підтримали Обама і Клінтон: Байден неочікувано отримав рекорну суму на виборчу кампанію
Президент США Джо Байден виступив разом зі своїми попередниками Бараком Обамою
фото із відкритих джерел

Байден, Обама, Клінтон зібрали рекордні $25 млн в під час виборчої кампанії в Нью-Йорку

Президент США Джо Байден на заході зі збору коштів у Нью-Йорку зумів зібрати на свою виборчу кампанію $25 млн. Про це пише Reuters.

На заході, на якому були присутні понад 5 тис. осіб, Байдена підтримали колишні президенти від Демократичної партії Барак Обама і Білл Клінтон, які взяли в ньому участь.

Виступи учасників щонайменше п'ять разів переривали протестувальники, які критикували адміністрацію за політику щодо Ізраїлю та Палестини.

Байден у відповідь сказав: необхідно зробити більше для доставки гуманітарної допомоги до Гази, але додав, що підтримка Ізраїлю обумовлена ​​тим, що на карту поставлено саме існування ізраїльської держави.

Він наголосив на необхідності вирішення питання про дві держави. «Це не обов'язково має відбутися сьогодні. Має бути прогрес. І я думаю, що ми можемо це зробити», – заявив президент.

Раніше президент США Джо Байден пожартував про вік і психічний стан свого опонента на майбутніх президентських виборах Дональда Трампа. Байден пожартував про Трампа на званій вечері клубу «Грідайрон». Це щорічний захід, який відбувається у Вашингтоні з 1880-х років. Кожен американський президент за своєї каденції має взяти в ньому участь.Промова Байдена тривала приблизно 10 хвилин. На вечері були присутні понад 650 гостей, зокрема президент Ірландії Лео Варадкар, засновник Amazon і власник Washington Post Джефф Безос, генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу.

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Політика

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