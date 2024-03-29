Підтримали Обама і Клінтон: Байден неочікувано отримав рекорну суму на виборчу кампанію
Байден, Обама, Клінтон зібрали рекордні $25 млн в під час виборчої кампанії в Нью-Йорку
Президент США Джо Байден на заході зі збору коштів у Нью-Йорку зумів зібрати на свою виборчу кампанію $25 млн. Про це пише Reuters.
На заході, на якому були присутні понад 5 тис. осіб, Байдена підтримали колишні президенти від Демократичної партії Барак Обама і Білл Клінтон, які взяли в ньому участь.
Виступи учасників щонайменше п'ять разів переривали протестувальники, які критикували адміністрацію за політику щодо Ізраїлю та Палестини.
Байден у відповідь сказав: необхідно зробити більше для доставки гуманітарної допомоги до Гази, але додав, що підтримка Ізраїлю обумовлена тим, що на карту поставлено саме існування ізраїльської держави.
Він наголосив на необхідності вирішення питання про дві держави. «Це не обов'язково має відбутися сьогодні. Має бути прогрес. І я думаю, що ми можемо це зробити», – заявив президент.
Раніше президент США Джо Байден пожартував про вік і психічний стан свого опонента на майбутніх президентських виборах Дональда Трампа. Байден пожартував про Трампа на званій вечері клубу «Грідайрон». Це щорічний захід, який відбувається у Вашингтоні з 1880-х років. Кожен американський президент за своєї каденції має взяти в ньому участь.Промова Байдена тривала приблизно 10 хвилин. На вечері були присутні понад 650 гостей, зокрема президент Ірландії Лео Варадкар, засновник Amazon і власник Washington Post Джефф Безос, генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу.
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