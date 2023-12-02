Після війни Ізраїль планує створити буферну зону на кордоні з Газою

Раніше Ізраїль побудував розумну стіну на кордоні з Газою

Ізраїль поінформував про свої плани арабські держави

Ізраїль повідомив кілька арабських держав про те, що планує створити буферну зону на кордоні із Сектором Гази, щоб запобігти нападам у майбутньому після завершення війни. Про це пише Reuters.

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Про плани створити буферну зону Ізраїль проінформував:

Єгипет;

Йорданію;

Об'єднані Арабські Емірати;

Саудівську Аравію;

Туреччину.

«Ізраїль хоче створити буферну зону між сектором Газа та Ізраїлем з півночі на південь, щоб запобігти проникненню ХАМАС чи інших бойовиків і нападам на Ізраїль», – сказав високопоставлений представник регіональної служби безпеки.

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Радник із зовнішньої політики прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху Офір Фальк, відповідаючи на запитання про плани щодо буферної зони, сказав Reuters: «План є більш детальним. Він базується на трирівневому процесі». Три рівні включають знищення ХАМАС, демілітаризацію Гази та дерадикалізацію анклаву.

«Буферна зона може бути частиною процесу демілітаризації», – сказав Фольк. Він відмовився повідомити подробиці, коли його запитали, чи обговорювалися ці плани з міжнародними партнерами, зокрема арабськими державами.

Водночас арабські країни відкинули як неможливу мету Ізраїлю знищити ХАМАС, заявивши, що це більше, ніж просто войовнича сила, яку можна перемогти.

Як повідомлялося, ізраїльська армія офіційно оголосила про поновлення бойових дій у секторі Гази. У короткій заяві в соцмережах ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у порушенні умов «оперативної паузи» у боях та обстрілі ізраїльської території.

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Бої в Секторі Гази можуть припинитися, але за однієї умови.