Мешканці Гази переїжджають з північної частини Сектору Гази до південної, бо там безпечніша територія

50 тисяч мешканців Гази переїхали з північної частини Сектору Гази до південної

Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що бойовики ХАМАСу втратили контроль над північною частиною Гази. Про це пише The Times of Israel.

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«Сьогодні близько 50 тис. мешканців Гази переїхали з північної частини Сектору Гази до південної. Вони виїжджають, бо розуміють, що ХАМАС втратив контроль над північною частиною Гази, а на півдні є безпечніша територія, куди потрапляють ліки, вода і їжа», – заявив Хагарі.

Речник зазначив, що Ізраїль надалі утримуватиме гуманітарний коридор.

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Хагарі також наголосив, що немає ніякого перемир'я з бойовиками руху ХАМАС.

«Ми боремося з ХАМАСом – перемир'я не існує. Цивільне населення Гази тікає з півночі на південь, бо розуміє, що ХАМАС використовує їх як живий щит», – сказав він.

Хагарі додав, що зараз ЦАХАЛ проводить важливу наземну операцію на півночі Сектору Гази, з центром тиску на місто Газа й на опорні пункти ХАМАСу в цьому районі.

«На півдні ми завдаємо ударів там, де нам відомо про командирів, бойовиків, урядові об'єкти. Ми знаємо, де безпечніше, де розміщуємо цивільне населення, і ми можемо контролювати гуманітарну допомогу, яка надходить», – пояснив речник.

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Нагадаємо, міністри закордонних справ країн «Групи семи» (G7) у спільній заяві за підсумками дводенної зустрічі в Токіо закликали до гуманітарних пауз у боях між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС у Секторі Гази для доставки гуманітарних вантажів.

Раніше повідомлялося, що пропускний пункт «Рафах» на кордоні між Єгиптом і сектором Гази був закритий з міркувань безпеки.

До слова, Україна почала евакуацію своїх громадян із Сектору Гази. Процес триватиме кілька днів.