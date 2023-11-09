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ХАМАС втратив контроль над північною частиною Гази

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ХАМАС втратив контроль над північною частиною Гази
Мешканці Гази переїжджають з північної частини Сектору Гази до південної, бо там безпечніша територія
фото: Getty Images

50 тисяч мешканців Гази переїхали з північної частини Сектору Гази до південної

Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що бойовики ХАМАСу втратили контроль над північною частиною Гази. Про це пише The Times of Israel.

«Сьогодні близько 50 тис. мешканців Гази переїхали з північної частини Сектору Гази до південної. Вони виїжджають, бо розуміють, що ХАМАС втратив контроль над північною частиною Гази, а на півдні є безпечніша територія, куди потрапляють ліки, вода і їжа», – заявив Хагарі.

Речник зазначив, що Ізраїль надалі утримуватиме гуманітарний коридор.

Хагарі також наголосив, що немає ніякого перемир'я з бойовиками руху ХАМАС.

«Ми боремося з ХАМАСом – перемир'я не існує. Цивільне населення Гази тікає з півночі на південь, бо розуміє, що ХАМАС використовує їх як живий щит», – сказав він.

Хагарі додав, що зараз ЦАХАЛ проводить важливу наземну операцію на півночі Сектору Гази, з центром тиску на місто Газа й на опорні пункти ХАМАСу в цьому районі.

«На півдні ми завдаємо ударів там, де нам відомо про командирів, бойовиків, урядові об'єкти. Ми знаємо, де безпечніше, де розміщуємо цивільне населення, і ми можемо контролювати гуманітарну допомогу, яка надходить», – пояснив речник.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн «Групи семи» (G7) у спільній заяві за підсумками дводенної зустрічі в Токіо закликали до гуманітарних пауз у боях між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС у Секторі Гази для доставки гуманітарних вантажів.

Раніше повідомлялося, що пропускний пункт «Рафах» на кордоні між Єгиптом і сектором Гази був закритий з міркувань безпеки.

До слова, Україна почала евакуацію своїх громадян із Сектору Гази. Процес триватиме кілька днів.

Теги: війна Сектор Гази ХАМАС Ізраїль

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