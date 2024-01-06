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Уночі окупанти атакували Україну «Шахедами»: ЗСУ повідомили про наслідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі окупанти атакували Україну «Шахедами»: ЗСУ повідомили про наслідки
Сили оборони працювали по ворожих дронах
фото: Генштаб ЗСУ

Всі ворожі дрони знищено

У ніч на суботу, 6 січня, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 6 січня.

Ворог застосував два БпЛА типу Shahed-136/131.

«Всі ворожі дрони знищено», – звітує Генштаб.

Як повідомлялося, у ніч на 6 січня у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

За словами першого заступника голови військової адміністрації Хмельницької області Сергія Тюріна, це працювали сили ППО. Даних щодо постраждалих немає.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників типу «Шахед» у Хмельницькій області. Повідомлялося, що дрон-камікадзе рухався до Старокостянтинова, але кілька разів змінював свій курс у районі обласного центру.

Теги: окупанти війна Україна безпілотник

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