Уночі окупанти атакували Україну «Шахедами»: ЗСУ повідомили про наслідки
Всі ворожі дрони знищено
У ніч на суботу, 6 січня, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 6 січня.
Ворог застосував два БпЛА типу Shahed-136/131.
«Всі ворожі дрони знищено», – звітує Генштаб.
Як повідомлялося, у ніч на 6 січня у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
За словами першого заступника голови військової адміністрації Хмельницької області Сергія Тюріна, це працювали сили ППО. Даних щодо постраждалих немає.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників типу «Шахед» у Хмельницькій області. Повідомлялося, що дрон-камікадзе рухався до Старокостянтинова, але кілька разів змінював свій курс у районі обласного центру.
Коментарі — 0