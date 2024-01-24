КНДР запустила крилаті ракети у бік Жовтого моря

КНДР здійснила перший запуск крилатої ракети з вересня 2023 року

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї не надав подробиць щодо запуску ракет

Північна Корея випустила кілька нових крилатих ракет у бік Жовтого моря. Це перший запуск крилатої ракети з вересня 2023 року. Про це повідомляє Yonhap.

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Запуск крилатих ракет відбувся через кілька днів після того, як Пхеньян заявив, що випробував підземний ядерний ударний безпілотник.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що запуск ракет відбувся близько сьомої ранку за місцевим часом, але не надав подробиць.

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«Посилюючи наш моніторинг і пильність, наші військові тісно співпрацюють зі Сполученими Штатами, щоб відстежувати додаткові ознаки провокацій Північної Кореї», – йдеться у повідомленні Комітету начальників штабів.

Зазначається, що це перший запуск крилатої ракети КНДР з вересня 2023 року. Тоді, 2 вересня, Північна Корея запустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря близько четвертої ранку за місцевим часом.

Нагадаємо, КНДР провела випробування підводної системи ядерної зброї «Хеїль-5-23» в акваторії Японського моря. У Міноборони країни наголосили, що це є відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї, США та Японії, які стартували 15 січня.

Раніше КНДР здійснила перший у 2024 році запуск ракети 14 січня. Берегова охорона Японії уточнила, що попередньо йдеться про балістичний снаряд. При цьому в японському Міноборони вважають, що снаряд пролетів не менше ніж 500 кілометрів , а максимальна висота, якої йому вдалося досягти, склала 50 кілометрів.

До слова, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян не шукає війни, проте не має наміру її уникати. За його словами, вторгнення навіть на «0,001 міліметра» з Півдня розцінюватиметься як провокація війни.