Кім Чен Ин готується окупувати Південну Корею

У своїй промові лідер КНДР закликав службовців бути готовими до війни

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян не вестиме жодних мирних перемовин з Сеулом, а навпаки посилюватиме армію й готуватиметься до окупації Південної Кореї у разі початку війни. Про це повідомило південнокорейське інформагентство Yonhap з посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї.

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«Визначення південнокорейських маріонеток найшкідливішим і незмінним головним ворогом та рішення про окупацію їхньої території в разі надзвичайної ситуації як національної політики є розумним заходом для вічної безпеки нашої держави, миру та стабільності в майбутньому», – сказав Кім під час виступу в міністерстві оборони з нагоди 76 річниці заснування Народної армії Північної Кореї.

У своїй промові лідер КНДР закликав службовців бути готовими до війни, підтримувати армію в повному бойовому тонусі та нарощувати військовий потенціал, аби отримати перевагу в силі над Півднем.

«Мир – це не те, про що слід благати чи отримати в обмін на перемовини. Півночі більше не доведеться проходити через нереалістичне випробування участю у переговорах і співпраці з Півднем», – додав диктатор.

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Нагадаємо, Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин закликав зміцнити військово-морські сили країни для «посилення підготовки до війни» й захисту морського суверенітету.

Заява була зроблена під час того, як Північна Корея нагнітає напруженість на Корейському півострові з початку цього року.

Зазначається, що нещодавно КНДР провела три раунди запусків крилатих ракет протягом тижня, в тому ж числі й тестові випробування нової стратегічної крилатої ракети, яка запускається з підводного човна.

Як повідомлялося, КНДР втретє за тиждень провела пуски крилатих ракет у бік Жовтого моря.