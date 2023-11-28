Північна Корея заявила, що її супутник-шпигун сфотографував Пентагон і Білий дім

КНДР не оприлюднила фотографії, зроблені її супутником-шпигуном

КНДР заявила, що її розвідувальний супутник сфотографував Білий дім, Пентагон і військово-морську базу США. Про це пише Yonhap.

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Відомі американські об'єкти поповнили список територій, які, як стверджує Північна Корея, були сфотографовані за допомогою військового розвідувального супутника

Лідер КНДР Кім Чен Ин переглянув знімки в понеділок і вівторок, коли отримав оперативний звіт від пхеньянського Головного центру управління Національної адміністрації аерокосмічних технологій. Йому показали супутникові фото Білого дому і Пентагона, зроблені в понеділок.

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ЗМІ зазначають, що супутник-шпигун також сфотографував військово-морську базу Норфолк, суднобудівний завод Ньюпорт-Ньюс і аеродром у Вірджинії. Також на знімках були помічені чотири атомні авіаносці ВМС США і британський авіаносець.

Північна Корея не оприлюднила фотографії, зроблені її супутником-шпигуном.

Нагадаємо, Північна Корея заявила, що їх військовий розвідувальний супутник, який був запущений нещодавно, розпочне свою місію у грудні цього року.

Як повідомлялося, Північна Корея заявила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту. Кім Чен Ин особисто спостерігав за цим запуском. Північна Корея також оголосила про плани космічного агентства надсилати декілька інших супутників-шпигунів для подальшого спостереження за Південною Кореєю та іншими регіонами.

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До слова, країни «Великої сімки» засудили незаконні запуски балістичних ракет Північної Кореї та її військову співпрацю з Росією.