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Північна Корея заявила, що її супутник-шпигун сфотографував Пентагон і Білий дім

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Північна Корея заявила, що її супутник-шпигун сфотографував Пентагон і Білий дім
Супутник також сфотографував військово-морську базу, суднобудівний завод і аеродром
фото: Yonhap

КНДР не оприлюднила фотографії, зроблені її супутником-шпигуном

КНДР заявила, що її розвідувальний супутник сфотографував Білий дім, Пентагон і військово-морську базу США. Про це пише Yonhap. 

Відомі американські об'єкти поповнили список територій, які, як стверджує Північна Корея, були сфотографовані за допомогою військового розвідувального супутника

Лідер КНДР Кім Чен Ин переглянув знімки в понеділок і вівторок, коли отримав оперативний звіт від пхеньянського Головного центру управління Національної адміністрації аерокосмічних технологій. Йому показали супутникові фото Білого дому і Пентагона, зроблені в понеділок.

ЗМІ зазначають, що супутник-шпигун також сфотографував військово-морську базу Норфолк, суднобудівний завод Ньюпорт-Ньюс і аеродром у Вірджинії. Також на знімках були помічені чотири атомні авіаносці ВМС США і британський авіаносець.

Північна Корея не оприлюднила фотографії, зроблені її супутником-шпигуном.

Нагадаємо, Північна Корея заявила, що їх військовий розвідувальний супутник, який був запущений нещодавно, розпочне свою місію у грудні цього року.

Як повідомлялося, Північна Корея заявила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту. Кім Чен Ин особисто спостерігав за цим запуском. Північна Корея також оголосила про плани космічного агентства надсилати декілька інших супутників-шпигунів для подальшого спостереження за Південною Кореєю та іншими регіонами.

До слова, країни «Великої сімки» засудили незаконні запуски балістичних ракет Північної Кореї та її військову співпрацю з Росією. 

Теги: Пентагон авіаносець Північна Корея шпигун

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