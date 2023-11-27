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Загроза з боку КНДР: Японія, США та Південна Корея провели спільні навчання

Діана Гасюк
glavcom.ua
Загроза з боку КНДР: Японія, США та Південна Корея провели спільні навчання
фото: Yonhap

Навчання було проведено для зміцнення спільного потенціалу та об’єднаної оборонної позиції трьох країн 

Південна Корея, Сполучені Штати та Японія спільно провели військово-морські навчання у водах на південь від Корейського півострова, щоб зміцнити свою оборонну позицію проти нових ядерних і ракетних загроз Північної Кореї. Про це повідомляє Yonhap.

Нвчання відбулися в південно-східних водах біля острова Чеджу за участю американського атомного авіаносця USS Carl Vinson. Есмінці ВМС Південної Кореї, оснащені бойовою системою Aegis, і есмінці класу Murasame Морських сил самооборони Японії приєдналися до навчань протиповітряної оборони та морського флоту.

Навчання було проведено для зміцнення спільного потенціалу та об’єднаної оборонної позиції трьох країн проти зростаючої ядерної та ракетної загрози Північної Кореї після запуску нею військового розвідувального супутника.

Раніше повідомлялося, що лідер КНДР Кім Чен Ин отримав фото американських баз у Південній Кореї, зроблені новим супутником-шпигуном. 

Як повідомлялося, Північна Корея заявила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту.

Кім Чен Ин особисто спостерігав за цим запуском. Північна Корея також оголосила про плани космічного агентства надсилати декілька інших супутників-шпигунів для подальшого спостереження за Південною Кореєю та іншими регіонами.

Адміністрація Сполучених Штатів засудила режим Північної Кореї, який здійснив у вівторок запуск космічного ракетоносія, що дозволило йому просунутися в розробці балістичних технологій. 

 

Теги: Південна Корея Японія Північна Корея навчання

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