Пентагон оголосив про створення нової ядерної бомби

США вважають, що рішення про створення зброї зумовлене загрозами з боку потенційних противників

Бомба буде в 24 рази потужнішою за ту, що була скинута на Японію

Міністерство оборони США оголосило про свій намір розробити ядерну бомбу, яка стане у 24 рази потужнішою за бомби, скинуті на Японію під час Другої світової війни. Про це повідомляє Fox News.

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Пентагон проситиме у Конгресу виділення грошей на розробку термоядерної бомби B61-13.

Потужність цієї бомби буде в 24 рази більшою, ніж у тієї, яку скинули на Хіросіму під час Другої світової війни. B61-13 також буде приблизно в 14 разів більшою, ніж бомба, скинута на Нагасакі.

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У Міноборони США вважають, що це рішення зумовлене обставинами в галузі безпеки й загрозами з боку потенційних противників.

За задумом США, ця бомба буде замінювати деякі з наявних В61-7, тому загальна кількість ядерної зброї у США не змінюватиметься.

Нагадаємо, Росія звинуватила Сполучені Штати у проведенні підготовки на своєму ядерному полігоні в Неваді.

До слова, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що ядерний ризик у світі піднявся до рівня, якого він не досягав з часів холодної війни, і закликав його ліквідувати.