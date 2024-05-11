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Світ відчуває дефіцит ракет до Patriot – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Світ відчуває дефіцит ракет до Patriot – ЗМІ
З 1984 року ракети до Patriot постійно удосконалюються
фото з відкритих джерел

Дефіцит пов'язаний з частим використанням систем ППО Patriot в Україні та Ізраїлі

У світі виник гострий дефіцит пускових установок Patriot та ракет до них. Найбільше боєприпасів до систем ППО потребують Україна та Ізраїль. Про це повідомляє Nzz.

Дефіцит пов'язаний з частим використанням систем ППО Patriot в Україні та Ізраїлі. Крім того, багато європейських країн хочуть поповнити свої арсенали за скромних виробничих обсягів. Нарешті армія США розробляє морську версію Patriot, яка інтегрувалася б у систему командування та управління Aegis для захисту американських кораблів у разі конфлікту навколо Тайваню.

З 1984 року, коли з'явився комплекс Patriot, ракети постійно удосконалюються. В цей час випускаються два основних типи боєприпасів – Pac-3 Mse для боротьби з балістичними ракетами середньої дальності, і старіший Pac-2 Gem-T, який використовується в основному проти літаків та крилатих ракет.

Сучасні ракети Pac-3 виробляються виключно компанією Lockheed Martin у Камдені, штат Арканзас. За останні роки їхнє річне виробництво зросло з 350 до 500 одиниць, до 2027 року воно має зрости до 650 одиниць. Спеціально для цього Lockheed відкрила новий завод та планує подальші інвестиції.

Крім того, старіші ракети Pac-2 також виробляються у США оборонною компанією Raytheon. Річний обсяг складає 240 одиниць. До 2027 року його має збільшити до 420 одиниць. Крім того, їхнє виробництво зараз налагоджується у Європі.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки передадуть Україні озброєння на $400 млн у межах нового пакету військової допомоги.

До слова, Міноборони США вже забезпечило надходження на позиції ЗСУ в Україні частини озброєнь із попереднього пакета військової підтримки та докладає зусиль, щоби доправити решту озброєння й техніку, зокрема з нового пакета допомоги.

Як повідомлялося, президент Румунії Клаус Йоганніс відкритий для обговорення щодо відправки ракетної системи Patriot в Україну.

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Теги: ракета системи ППО Patriot Україна Ізраїль озброєння

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