Франція готується передати Україні ракети для ППО Samp/T

Україні нове озброєння для раніше поставлених комплексів Samp/T

Франція відправляє Україні нову партію ракет «земля-повітря»

Франція готує для України нову військову допомогу. Йдеться про ракети до системи протиповітряної оборони Samp/T. Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, повідомляє Reuters.

Зазначається, що Франція відправляє Україні нову партію ракет «земля-повітря» Aster 30 для раніше поставлених комплексів Samp/T.

Лекорню повідомив про передачу озброєння на парламентських слуханнях. За його словами, він щойно підписав другу партію ракет Aster. Це дасть змогу системі Samp/T, яку Франція передала разом з Італією, продовжувати працювати і знищувати російські ракети.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон сьогодні, 14 травня, під час розмови з українським лідером Володимиром Зеленським анонсував поставки додаткового озброєння ЗСУ.

До слова, Італія планує оголосити про девʼятий пакет військової допомоги для України до саміту «Великої сімки», який почнеться 13 червня. Зокрема, українському війську передадуть систему протиповітряної оборони.

Пакет міститиме зенітний ракетний комплекс Samp/T. Нині Риму доступна лише одна установка, яку раніше позичили Словаччині, саме її мають отримати Сили оборони.

До слова, засоби протиповітряної оборони для України зараз є пріоритетом.

Як повідомлялося, Європейський Союз може викупити системи Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть передавати Україні.