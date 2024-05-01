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РФ застосувала балістику: деталі нічної атаки на Одесу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ застосувала балістику: деталі нічної атаки на Одесу
Окупанти атакували Одесу ракетами «Іскандер-М»
фото: з відкритих джерел

Унаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі люди

Російські загарбники атакували густонаселені райони Одеси трьома балістичними ракетами «Іскандер-М». Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Як ми бачимо, ворог обрав зараз собі за ключову ціль Одесу. Раніше він бив і продовжує бити в тому числі по Харкову. Зараз він атакував трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» густонаселені райони Одеси. Внаслідок чого є загиблі та постраждалі люди», – розповів Євлаш.

Нагадаємо, 30 квітня о 23:31 в Одесі прогриміли вибухи. Напередодні Повітряні сили України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня: «Одеса – терміново в укриття!». Згодом голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив, що Росія атакувала Одесу балістичними ракетами. Внаслідок чого загинуло троє людей, ще троє поранені. 

Також ввечері 29 квітня російські окупанти вдарили ракетою по Одесі. Внаслідок російського обстрілу горів Палац студентів Одеської юридичної академії також відомий в як «Замок Гаррі Поттера». Також росіяни поранили екснардепа Сергія Ківалова.

Згодом стало відомо, що унаслідок ракетного удару по набережній Одеси 29 квітня загинуло вже п'ятеро людей. У лікарні помер чоловік 1960 року народження. Також наслідок удару росіян загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв.

Теги: Одеса ракета

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