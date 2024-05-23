Франція випробувала модернізований ядерний носій

Операція з відпрацювання стратегічного повітряного удару здійснювалась над територією Франції

Перший випробувальний пуск модернізованої стратегічної ракети пройшов успішно

22 травня Франція здійснила перше випробування модернізованої ракети Asmpa-R, здатної нести ядерну боєголовку. Про це це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Міністерства оборони Франції та у дописі міністра оборони Себастьєна Лекорню.

Зазначається, що модернізована стратегічна ракета середньої дальності класу «повітря-земля» Asmpa-R без боєголовки була випущена з літака Rafale Стратегічних Військово-повітряних сил після польоту, що представляв собою ядерний наліт.

Лекорню окремо привітав усі сили, команду Міністерства оборони і промислових партнерів, залучених до операції.

Ракета Asmpa-R розробляється концерном MBDA і була випробувана в межах операції «Дюрандаль». Ця операція з відпрацювання стратегічного повітряного удару здійснювалась над територією Франції.

«Програма оновлення Asmpa дозволила посилити внутрішні характеристики ракети, зберігаючи довіру до бортового ядерного компонента перед обличчям нових загроз до появи майбутньої ядерної ракети «повітря-земля» 4-го покоління», – йдеться у повідомленні Міноборони.

Франція планує витратити близько 13% військового бюджету протягом наступних років на модернізацію ядерного потенціалу. У її межах вона планує до 2035 року створити ядерну ракету 4-го покоління класу «повітря-земля» ASN4G.

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