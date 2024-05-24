Передача ракет Taurus для України. Шольц знайшов нову відмовку

Шольц пояснив, чому він блокує передачу ракет Taurus Україні

Німеччина не передаватиме Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, оскільки українці «не зможуть самі програмувати їх», а німецьких солдатів Берлін туди не відправить через «ризик ескалації». Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

«З мого погляду, проблематичним є передати зброю, яка може бити на 500 км і є такою точною, що з погляду країни, яка її передає, це було б виправдано лише в тому випадку, якщо вона сама визначатиме та встановлювати цілі. А це, знову ж таки, неможливо, оскільки ми хочемо не стати учасниками цього протистояння, а залишитися найбільшим в Європі прихильником України», – висловився він.

Шольц наголосив, що надалі залишатиметься прихильним своїй позиції стосовно підтримки України у її боротьбі проти Росії.

Нагадаємо, у березні німецький Бундестаг вкотре провалив голосування про постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.

Нещодавно повідомлялося, що Шольц вкотре явно відмовився постачати Україні крилаті ракети Taurus. Він наголосив, що не вважає розміщення Taurus виправданим. Канцлер повторив, що не хоче передавати систему озброєння українцям без німецької перевірки системи прицілювання, яка потребує німецьких солдатів, як він вважає. Саме тому він заперечував розгортання, сказав він. Шольц заявив, що побоюється, що інакше Німеччина може бути втягнута у війну.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється постачати крилаті ракети Taurus Україні через ядерні погрози з боку Росії.