Меланія Трамп заговорила про тривалий мир після гуманітарної місії в Олешках

Перша леді США розповіла, як змінилося життя місцевих жителів, і висловила сподівання, що ця ініціатива матиме продовження

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що припинення вогню в окупованих Олешках та прилеглих районах Херсонщини дозволило місцевим жителям знову отримати доступ до найнеобхіднішого. Вона висловила сподівання, що ця гуманітарна ініціатива стане початком тривалого миру. Про це повідомляє «Главком».

За словами Меланії Трамп, завдяки перемир’ю жителі Олешок отримали можливість вільніше пересуватися, а також доступ до продуктів харчування, чистої води та медикаментів.

Перша леді США наголосила, що припинення вогню має не лише гуманітарне значення, а й допомагає людям повернути відчуття власної гідності, оскільки вони більше не перебувають під постійною загрозою атак.

«Нехай Олешки стануть відправною точкою для встановлення тривалого миру», – заявила Меланія Трамп.

Раніше перша леді США наголосила, що успішна гуманітарна місія в Олешках довела здатність людей ставити людяність вище за війну, та висловила сподівання на мирне майбутнє для наступних поколінь.

Нагадаємо, 31 жовтня українські громадяни з Олешків перетнули кордон України на Чернігівщині. Володимир Зеленський подякував американській стороні і першій леді США Меланії Трамп за посередництво.

Як повідомлялося, найстаршій людині, яка виїхала з окупованих Олешків, – 94 роки. Наймолодшій – трохи більше як рік. А ще одна жінка 1 листопада відзначила своє 49-річчя.

До слова, після завершення гуманітарної операції в окупованих Олешках на Херсонщині Україна планує продовжити проведення подібних місій на регулярній основі. Про відповідну домовленість із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.