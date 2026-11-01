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Трамп відповів, чи запросить Зеленського на саміт G20

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп відповів, чи запросить Зеленського на саміт G20
Трамп зробив заяву про запрошення Зеленського на саміт G20
фото: АР

Саміт G20 відбудеться у Маямі 14-15 грудня

Американський лідер Дональд Трамп прокоментував, чи запросить президента України Володимира Зеленського на саміт G20. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Білий дім.

Трампа запитали, чи запросить він Зеленського на саміт G20, адже США запросили російського диктатора Володимира Путіна. Американський лідер відповів: «Я б запросив. Так, без проблем».

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Напередодні повідомлялося, що Україна може отримати можливість бути представленою на грудневому саміті «Групи двадцяти» у США. Остаточне рішення щодо участі Володимира Зеленського залежатиме від Дональда Трампа, який визначатиме склад учасників зустрічі.

Нагадаємо, 23 вересня державний секретар США Марко Рубіо підтвердив офіційне запрошення Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі. За його словами, участь російського диктатора дала б можливість провести переговори з Дональдом Трампом.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту «Групи двадцяти» (G20) у Маямі. Зустріч може відбутися, якщо очільник Кремля приїде на саміт.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський G20

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