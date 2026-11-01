Трамп відповів, чи запросить Зеленського на саміт G20

Саміт G20 відбудеться у Маямі 14-15 грудня

Американський лідер Дональд Трамп прокоментував, чи запросить президента України Володимира Зеленського на саміт G20. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Білий дім.

Трампа запитали, чи запросить він Зеленського на саміт G20, адже США запросили російського диктатора Володимира Путіна. Американський лідер відповів: «Я б запросив. Так, без проблем».

☝️Трамп готовий запросити Зеленського на грудневий саміт G20 Президент США заявив, що не має заперечень щодо участі українського лідера у зустрічі, яка відбудеться поблизу Маямі. «Я вважаю, що війна між Україною та Росією закінчиться в недалекому майбутньому», – сказав Трамп. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 1, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Напередодні повідомлялося, що Україна може отримати можливість бути представленою на грудневому саміті «Групи двадцяти» у США. Остаточне рішення щодо участі Володимира Зеленського залежатиме від Дональда Трампа, який визначатиме склад учасників зустрічі.

Нагадаємо, 23 вересня державний секретар США Марко Рубіо підтвердив офіційне запрошення Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі. За його словами, участь російського диктатора дала б можливість провести переговори з Дональдом Трампом.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту «Групи двадцяти» (G20) у Маямі. Зустріч може відбутися, якщо очільник Кремля приїде на саміт.