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Росія виробляє новий безпілотник із китайським двигуном – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія виробляє новий безпілотник із китайським двигуном – Reuters
За словами джерел Reuters, Росія вже застосовувала «Гарпію» проти військових і цивільних об'єктів в Україні
фото: Reuters

Новий російський дрон дуже схожий на іранський «Шахед», однак має кілька відмінних рис

Росія почала виробляти новий ударний безпілотник дальнього радіуса дії, який має назву «Гарпія-А1». Зокрема, для його виготовлення використовується китайський двигун та деталі. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає агенція, виготовленням нових дронів займається Іжевський електромеханічний завод «Купол», який є дочірнім підприємством російського виробника озброєнь «Алмаз-Антей». Повідомляється, що в період з липня 2023 року по липень 2024 року було виготовило понад 2,5 тис. «Гарпій».

Джерела агентства заявляють, що Росія вже застосовувала «Гарпію» проти військових і цивільних об'єктів в Україні. Джерела зокрема надали виданню фото нібито нового дрона, однак у Reuters не знайшли інформацію, яка підтверджує справжність фото.

Як заявив старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Семюель Бендетт, якщо виробництво «Гарпії» дійсно підтвердиться, то це дозволить Росії зменшити залежність від іранських розробок безпілотників дальнього радіуса дії.

«Якщо це відбувається, це може означати, що Росія тепер може більше покладатися на внутрішні розробки, а також, очевидно, на Китай, оскільки обидві сторони у цій війні залежать від багатьох китайських компонентів для виробництва безпілотників», – вважає він.

Що відомо про новий дрон РФ

Новий російський дрон дуже схожий на іранський «Шахед», однак має кілька відмінних рис. Зокрема, унікальний плавник на болтах і двигуни Limbach L-550 E. Даний двигун спочатку був розроблений і виготовлений німецькою компанією, але тепер виробляється в Китаї місцевою фірмою Xiamen Limbach.

Злітна вага «Гарпії» становить менш як 300 кг, а максимальна дальність польоту – 1,5 тис. км. Про це вказано у виробничому контракті між компанією «Купол» і Міністерством оборони Росії. Ці параметри відповідають іранським безпілотникам Shahed-136, які Москва активно використовувала в Україні.

Як зазначає агенція, нові дрони ймовірно виробляються на колишньому цементному заводі, який розташований в Іжевську, на заході Росії. Саме цей завод у 2020 році придбала компанія "Купол". Прототип "Гарпії" ймовірно був запущений у першій половині 2023 року, а вже у другій половині 2023 року виробництво сягнуло кількох сотень. У 2024 році виробництво подвоїлося і склало близько 2 000 одиниць.

Корпоративні документи, датовані другим кварталом 2023 року, з якими ознайомилося агентство Reuters, свідчать про те, що деталі до дрона були закуплені у китайських компаній. Зокрема, мова про 800 китайських двигунів, які були доставлені на новий завод.

У третьому кварталі цього року «Вектор» та «Купол» замовили у китайських компаній Juhang Aviation Technology та Redlepus Vector Industries 100 осей, карбюраторів та інших деталей двигунів Limbach.

Варто зауважити, що Juhang – потрапила під британські санкції в лютому і американські санкції в травні за надання Росії обладнання для безпілотників.

З квітня 2022 року по грудень 2023 року «Вектор» імпортував товарів на суму $36,3 млн від китайської Juhang Aviation Technology та на $6,2 млн від Redlepus TSK Vector Industrial Shenzhen Co Ltd. Згідно з митними документами, товари включали авіаційні двигуни, транзистори, електронні модулі, роз'єми, штепсельні вилки та розетки, запасні частини та компоненти, більшість з яких були марковані як для загальногромадянського, загальнопромислового призначення та для загальногромадянського використання.

Нагадаємо, Україна має можливості збільшити власне виробництво дронів, але це потребує для цього додаткового фінансування.

До слова, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт щодо декриміналізації виготовлення бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв з метою відсічі військової агресії Росії.

Як повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт закону №12026, автор ініціативи, нардеп від «Слуги народу» Сергій Гривко пропонує внести зміни до статті 263-1 Кримінального кодексу. Зокрема, вони передбачають, що не підлягатимуть кримінальній відповідальності особи, які під час проходження служби у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту, Нацгвардії, Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, СБУ, Нацполіції та інших військових формуваннях, віднесених до сил безпеки і сил оборони України, самостійно виготовляли боєприпаси, вибухові речовини та вибухові пристрої для безпілотних літальних апаратів і авіаційних комплексів та патронів усіх калібрів до стрілецької зброї.

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Теги: безпілотник дрон росія Китай санкції торгівля

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