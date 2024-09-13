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Ворог атакував Хмельниччину дронами: які наслідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ворог атакував Хмельниччину дронами: які наслідки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Область пережила атаку без руйнувань і постраждалих

У ніч на 13 вересня російські загарбники направили ударні дрони на Хмельниччину. Два ворожих безпілотники збито в небі над регіоном. Минулося без постраждалих. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Уночі, під час сигналу «Повітряна тривога», було збито два ворожі БпЛА типу Shahed. Наразі звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило», – заявив глава області.

Нагадаємо, що в ніч на 12 вересня ворог атакував Хмельниччину ударними дронами. Наші сили ППО знищили над регіоном 10 ворожих БпЛА типу Shahed. Минулося без постраждалих, але виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції.

До слова, в ніч на 12 вересня російський ударний дрон пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької атомної електростанції.

Як повідомлялося, в Одесі сьогодні о 02:51 було чутно звуки вибухів. Напередодні голова Одеської ОДА попередив про атаку безпілотниками.

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Теги: Хмельниччина дрон безпілотник війна

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