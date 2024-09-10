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У Підмосков'ї гучно: влада повідомила про атаку дронів, зачинено аеропорт

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Підмосков'ї гучно: влада повідомила про атаку дронів, зачинено аеропорт
Уламки БпЛА на Каширському шосе у Москві
фото: Telegram / Baza

Аеропорти столиці держави-терористки зачинені на зліт та посадку

У Московській області в районі міст Люберці та Раменск цієї ночі, 10 вересня, пролунали вибухи. Причиною стала робота протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Про це повідомляє мер Москви Сергій Собянін тамісцеві Telegram-канали.

За словами мера столиці країни-агресора, силами та засобами ППО в міському окрузі Люберці було «відбито атаку» безпілотника, що летів на Москву.

«На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає», – стверджує Собянін.

Московський мер розповів, що на місці події триває робота екстрених служб. Пізніше він додав у своєму Telegram, що у Раменському міському окрузі начебто було збито «ще два безпілотники, які летіли на Москву».

Згодом Собянін заявив, що в районі Подольська було збито ще 4 дрони, які прямували у бік Москви.

До слова, через нічні події деякі аеропорти було зачинено на взліт та посадку.

Літаки змушені робити посадку в інших місцях
Літаки змушені робити посадку в інших місцях
скриншот: flightradar24.com
Понад 30 рейсів на виліт і 11 на приліт затримано і два скасовано в аеропорту Внуково через атаку БпЛА
Понад 30 рейсів на виліт і 11 на приліт затримано і два скасовано в аеропорту Внуково через атаку БпЛА
фото: Mash

Нагадаємо, цієї ж ночі у російському місті Брянськ пролунала серія вибухів. Повідомляється, що над містом та областю зафіксована велика кількість безпілотників.

Місцевий губернатор Олександр Богомаз заявляє про нібито «відбиття спроби масованої атаки із застосуванням БпЛА» по території регіону.

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Теги: Telegram робота безпілотник влада Москва дрон

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