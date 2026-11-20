Французькі правоохоронці провели обшук в офісі партії «Національне об'єднання» в Парижі

Французькі правоохоронці 9 листопада провели обшук у паризькому офісі ультраправої партії «Національне об'єднання», яку представляє Марін Ле Пен. Слідчі дії пов'язані з підозрами щодо витоку конфіденційної інформації з Міністерства внутрішніх справ Франції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BFMTV.

За інформацією телеканалу, обшук відбувся в межах судового розслідування, яке стосується можливого порушення професійної таємниці, розголошення таємниці слідства та приховування цих правопорушень.

Слідство перевіряє можливу передачу закритої інформації представникам «Національного об'єднання» особою, яка на момент імовірного витоку працювала в Міністерстві внутрішніх справ Франції.

За даними джерела BFMTV, нині ця особа обіймає посаду префекта департаменту Луара. Її ім'я в оприлюдненому повідомленні не зазначено.

Розслідування розпочалося ще у 2025 році. Правоохоронці встановлюють обставини можливого передавання конфіденційних відомостей політичній партії та перевіряють причетність до цього посадовців.

У прокуратурі Парижа підтвердили, що слідчі дії тривають, однак наголосили, що наразі нікому не висунуто офіційних обвинувачень.

«Судове розслідування триває. На цей момент нікому не висунуто офіційних обвинувачень», – повідомив представник прокуратури.

Водночас правоохоронці поки не розкривають, які саме відомості могли передавати представникам партії, кому вони призначалися та чи використовувалися в політичній діяльності.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про обшуки у штаб-квартирі партії Марін Ле Пен у липні 2025 року. Тоді правоохоронці розслідували можливі порушення законодавства про фінансування виборчих кампаній. Слідчі вилучили електронне листування, документи та бухгалтерські записи партії. Президент «Національного об'єднання» Жордан Барделла назвав дії правоохоронців політичним переслідуванням.

Також 31 березня 2025 року паризький суд визнав Марін Ле Пен винною у справі про привласнення коштів Європейського парламенту. Суд призначив їй чотири роки позбавлення волі, з яких два – умовно, а також п'ятирічну заборону обіймати виборні державні посади.

Крім того, у липні 2025 року Європейський суд з прав людини відхилив термінове клопотання Ле Пен щодо можливості участі у президентських виборах Франції. Суд не рекомендував застосовувати тимчасові заходи за її скаргою, водночас розгляд справи по суті мав продовжитися.