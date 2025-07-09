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Європейський суд відхилив позов Ле Пен про участь у виборах президента Франції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Європейський суд відхилив позов Ле Пен про участь у виборах президента Франції
Раніше французький суд заборонив Марін Ле Пен балотуватися на державні посади
фото з відкритих джерел

Палата європейського суду одноголосно вирішила не рекомендувати Франції жодних тимчасових заходів за скаргою Ле Пен

Європейський суд з прав людини відхилив клопотання французької політикині Марін Ле Пен. Вона просила призупинити заборону для неї на участь у виборах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Рішення суду з'явилося менш ніж через 48 після подання Ле Пен: 8 липня вона попросила інституцію про термінову допомогу, аби та звернулась до Франції з вимогою призупинити заборону на участь у виборах. Ле Пен запевняла, що заборона може завдати «серйозної і непоправної шкоди її правам і правам виборців».

Згідно з рішенням ЄСПЛ, на цьому етапі судового розгляду не було доведено, що є реальний ризик «завдання непоправної шкоди праву, захищеному конвенцією з прав людини або її протоколами». Хоч суд і не визнав запит Ле Пен терміновим, її скарга все одно буде розглянута по суті, а рішення буде ухвалено пізніше.

Нагадаємо, у понеділок, 31 березня, паризький суд визнав очільницю партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен винною у розкраданні державних коштів й заборонив їй балотуватися на державні посади. Вирок передбачає два роки ув'язнення умовно, а ще два – домашній арешт з носінням електронного браслета. Він позбавляє Ле Пен права балотуватися до Європарламенту та на будь-які державні посади терміном на пʼять років. Разом із Ле Пен, ще вісім депутатів Європарламенту були визнані винними в привласненні коштів у справі парламентських помічників «Національного об'єднання».

Обвинувачення просило призначити Ле Пен п'ять років тюремного ув'язнення та негайну п'ятирічну заборону обіймати державні посади, що завадило б їй балотуватися на заміну Еммануелю Макрону у 2027 році.

До слова, про розслідування щодо Ле Пен стало відомо у липні 2024 року. Головного опонента чинного президента Франції Еммануеля Макрона на минулих парламентських виборах запідозрили у незаконному фінансуванні її президентської кампанії 2022 року.

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Теги: Марін Ле Пен Франція ЄСПЛ

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