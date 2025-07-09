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У штаб-квартирі партії Марін Ле Пен пройшли обшуки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У штаб-квартирі партії Марін Ле Пен пройшли обшуки
Президент «Національного об’єднання» заявив про «нову хвилю переслідувань»
фото з відкритих джерел

Правоохоронці вилучили електронні листи, документи та бухгалтерські записи партії

У Франції у штаб-квартирі ультраправої партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен пройшли обшуки. Прокурори заявили, що розслідують, чи порушила партія закони про фінансування виборчих кампаній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента політсили Жордана Барделла.

«З 8:50 сьогоднішнього ранку штаб-квартиру «Національного об'єднання», включаючи кабінети його лідерів, обшукували близько двадцяти озброєних і одягнених у бронежилети поліцейських з фінансової бригади у супроводі двох слідчих суддів», – каже віг.

За словами політика, електронні листи, документи та бухгалтерські записи партії були вилучені. «Все, що ми знаємо, це те, що всі файли, які стосуються останніх регіональних, президентських, законодавчих та європейських кампаній – іншими словами, всієї виборчої діяльності партії – зараз перебувають у руках судів», – написав Барделла.

Президент партії заявив про «нову хвилю переслідувань» та «серйозну атаку на плюралізм і демократичну альтернативність». Він зазначив, що обшуки були спрямовані на так званих постійних позикодавців.

«Розпливчасте звинувачення без чіткого визначення, яке вже розслідувала Комісія з питань рахунків кампанії. Підозрювати наших активістів, часто літніх, чесних і відданих, які кредитують РН, оскільки немає жодного банку, який би погодився це зробити, у «незаконному здійсненні професії банкіра» – це фарс», – зазначив політик.

Нагадаємо, у понеділок, 31 березня, паризький суд визнав очільницю партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен винною у розкраданні державних коштів й заборонив їй балотуватися на державні посади. Вирок передбачає два роки ув'язнення умовно, а ще два – домашній арешт з носінням електронного браслета. Він позбавляє Ле Пен права балотуватися до Європарламенту та на будь-які державні посади терміном на пʼять років. Разом із Ле Пен, ще вісім депутатів Європарламенту були визнані винними в привласненні коштів у справі парламентських помічників «Національного об'єднання».

Обвинувачення просило призначити Ле Пен п'ять років тюремного ув'язнення та негайну п'ятирічну заборону обіймати державні посади, що завадило б їй балотуватися на заміну Еммануелю Макрону у 2027 році.

До слова, про розслідування щодо Ле Пен стало відомо у липні 2024 року. Головного опонента чинного президента Франції Еммануеля Макрона на минулих парламентських виборах запідозрили у незаконному фінансуванні її президентської кампанії 2022 року.

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Теги: Франція обшук Марін Ле Пен

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