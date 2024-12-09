Головна Світ Політика
search button user button menu button

Поліція конфіскувала $7 млн у румуна, який оплатив кампанію ультраправого кандидата у TikTok

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Поліція конфіскувала $7 млн у румуна, який оплатив кампанію ультраправого кандидата у TikTok
Як відомо, конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів
фото з відкритих джерел

Після взяття показань Пещіра вирішили не залишати під вартою

У румунського громадянина Богдана Пещіра, з облікового запису якого здійснювалася оплата за кампанію у TikTok на користь ультраправого кандидата Келіна Джорджеску, під час обшуків конфіскували $7 млн. Про це повідомляє Agerpres, цитуючи посадовців генпрокуратури Румунії.

Внаслідок обшуків на трьох об'єктах Богдана Пещіра у Брашові вилучили декілька комп’ютерів і носіїв інформації. Через них слідчі виявили на рахунку Пещіра $7 млн і конфіскували їх. 

Після взяття показів Пещіра вирішили не залишати під вартою та не застосували щодо нього ніяких інших запобіжних заходів.  

Нагадаємо, кандидат у президенти Румунії Калін Джорджеску офіційно декларував «нульові» витрати на виборчу кампанію. Проте з'ясувалося, що один з облікових записів TikTok – bogpr, який належить громадянинові Румунії Богдану Пеширу, профінансував кампанію на понад мільйон євро. TikTok підтвердив платежі на $381 тис. за період з 24 жовтня по 24 листопада, спрямовані користувачам, які брали участь у просуванні Георгеску. Користувачі отримували винагороди через платформу FameUp, а також через південноафриканську компанію FA Agency, яка пропонувала тисячу євро за поширення відео.

Так, Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи і згідно з ними, Румунія стала об’єктом «агресивних російських гібридних дій», зокрема проти центрального виборчого бюро та постійного виборчого органу, в день і ніч президентських виборів 24 листопада. 

Як відомо, конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. Тепер їх доведеться починати з нуля, про це повідомляє Digi24. Анулювання результатів судді підтримали одноголосно. Рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

Тепер уряд повинен буде призначити нову дату виборів, і весь виборчий процес почнеться з початку, з реєстрації та затвердження кандидатів.  

Так, у неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур голосування на президентських виборах. Проведене напередодні соцопитування вказувало на лідерство лівого прем'єра країни Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Тож очікувалося, що вони змагатимуться за президентську посаду у другому турі виборів. 

Читайте також:

Теги: соцопитування Конституційний суд Румунія партії документи TikTok відео вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На телеканалах можна було побачити російську пропаганду
Російські хакери захопили українські телеканали
5 грудня, 19:38
Ташеву звільнено згідно з поданою нею заявою
Зеленський звільнив представницю президента у Криму Тамілу Ташеву
4 грудня, 11:41
ЄС планує запровадити санкції щодо 45 нафтових російських танкерів
ЄС потужно вдарить санкціями по танкерах Росії – Bloomberg
26 листопада, 08:21
Жодних пояснень своїм діям чоловік не дає
У Тернополі чоловік написав на фасадах церков «число звіра»: йому загрожує до п’яти років ув’язнення
25 листопада, 23:41
Губернатор області скаржиться, що такий захід не буде довговічним, тому що взимку сітка забивається снігом і може порватися під його вагою
На Білгородщині жителі почати обтягувати будинки антидроновою сіткою
25 листопада, 09:44
Як пише Guardian, малоймовірно, що Маск дасть свідчення у Великій Британії. Відомо, що він різко критикує лейбористський уряд
Британські депутати викличуть Ілона Маска «на килим»
20 листопада, 21:20
«Загроза нацбезпеці і корупційні ризики. Що задумав Стефанчук?»
Реформа системи юросіб, чи масштабний перерозподіл країни? Що зріє у Верховній Раді
18 листопада, 21:53
Байден хоче швидко передати озброєння Україні
США регулярно передаватимуть зброю Україні, щоб встигнути використати $7,1 млрд
15 листопада, 01:03
Столичне метро через тривогу переповнене людьми (відео)
Столичне метро через тривогу переповнене людьми (відео)
11 листопада, 08:35

Політика

Хто очолить перехідний уряд у Сирії: версія Le Figaro
Хто очолить перехідний уряд у Сирії: версія Le Figaro
Іран заявив про готовність взаємодіяти з новим керівництвом Сирії – Reuters
Іран заявив про готовність взаємодіяти з новим керівництвом Сирії – Reuters
Ізраїль вдарив по об'єктах хімічної зброї та далекобійних ракетах у Сирії
Ізраїль вдарив по об'єктах хімічної зброї та далекобійних ракетах у Сирії
Поліція конфіскувала $7 млн у румуна, який оплатив кампанію ультраправого кандидата у TikTok
Поліція конфіскувала $7 млн у румуна, який оплатив кампанію ультраправого кандидата у TikTok
The American Thinker спрогнозувало Байдену тяжку долю після відставки
The American Thinker спрогнозувало Байдену тяжку долю після відставки
Чому Іран відмовився допомагати Башару Асаду: аналіз WSJ
Чому Іран відмовився допомагати Башару Асаду: аналіз WSJ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 грудня: ситуація на фронті
98K
Стало відомо, куди втік Башар Асад та його родина
52K
Утеча Башара Асада із Сирії: розвідка повідомила нові подробиці
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 грудня 2024
29K
Нищівний удар по Путіну
28K
РФ перекидає із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки – ГУР

Новини

Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Сьогодні, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
7 грудня, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
7 грудня, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
7 грудня, 13:57

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua