Поліція конфіскувала $7 млн у румуна, який оплатив кампанію ультраправого кандидата у TikTok

Після взяття показань Пещіра вирішили не залишати під вартою

У румунського громадянина Богдана Пещіра, з облікового запису якого здійснювалася оплата за кампанію у TikTok на користь ультраправого кандидата Келіна Джорджеску, під час обшуків конфіскували $7 млн. Про це повідомляє Agerpres, цитуючи посадовців генпрокуратури Румунії.

Внаслідок обшуків на трьох об'єктах Богдана Пещіра у Брашові вилучили декілька комп’ютерів і носіїв інформації. Через них слідчі виявили на рахунку Пещіра $7 млн і конфіскували їх.

Після взяття показів Пещіра вирішили не залишати під вартою та не застосували щодо нього ніяких інших запобіжних заходів.

Нагадаємо, кандидат у президенти Румунії Калін Джорджеску офіційно декларував «нульові» витрати на виборчу кампанію. Проте з'ясувалося, що один з облікових записів TikTok – bogpr, який належить громадянинові Румунії Богдану Пеширу, профінансував кампанію на понад мільйон євро. TikTok підтвердив платежі на $381 тис. за період з 24 жовтня по 24 листопада, спрямовані користувачам, які брали участь у просуванні Георгеску. Користувачі отримували винагороди через платформу FameUp, а також через південноафриканську компанію FA Agency, яка пропонувала тисячу євро за поширення відео.

Так, Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи і згідно з ними, Румунія стала об’єктом «агресивних російських гібридних дій», зокрема проти центрального виборчого бюро та постійного виборчого органу, в день і ніч президентських виборів 24 листопада.

Як відомо, конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. Тепер їх доведеться починати з нуля, про це повідомляє Digi24. Анулювання результатів судді підтримали одноголосно. Рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

Тепер уряд повинен буде призначити нову дату виборів, і весь виборчий процес почнеться з початку, з реєстрації та затвердження кандидатів.

Так, у неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур голосування на президентських виборах. Проведене напередодні соцопитування вказувало на лідерство лівого прем'єра країни Марчела Чолаку і голови опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон. Тож очікувалося, що вони змагатимуться за президентську посаду у другому турі виборів.