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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Румунія на це наважилась – черга за іншими?

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

За результатами цього рішення жорсткіше поводитимуться щодо Росії і її агентів як мінімум в цілому ЄС

Результати першого туру президентських виборів у Румунії анулювали.

Рішення суду є остаточним. Його було ухвалено після того, як президент Румунії Клаус Йоганніс розсекретив дані розвідки, де повідомляється, що Росія провела масштабну кампанію з використанням тисяч акаунтів у соціальних мережах TikTok і Telegram для просування Келіна Джорджеску. Джорджеску був аутсайдером та задекларував нульові витрати на кампанію, проте здобув перемогу в першому турі. Другий тур мав відбутися у неділю, 8 грудня.

Скасування результатів виборів в Європі через пряме втручання Росії. Тут сенсаційне все: і те, що це Європа. І те, що визнано от настільки пряме і безпосереднє втручання. І те, що винуватицею визнано Росію...

Це дійсно сенсаційна подія. Скасування результатів виборів в Європі через пряме втручання Росії. Тут сенсаційне все: і те, що це Європа. І те, що визнано от настільки пряме і безпосереднє втручання. І те, що винуватицею визнано Росію – теж прямо, без «дипломатичних формулювань». І те, що інструментами прямо названо ТікТок і ТГ.

Найпевніше, цей прецедент остаточно переведе ТікТок в розряд нелегальних через підконтрольність «недружнім режимам». Я би не назвав це хоч скількись поганим – бо формат ТікТоку апріорі був закладений як дегенеративний. Навіть поза втручанням у внутрішні справи країн, це варто було заборони суто через характеристики мережі і програмовані характеристики споживачів. І це знов сильно похитне позиції Телеграму.

Достатньо позитивне рішення для нас. Не тому, що прокотили дружнього до Росії Джорджеску (який вже встиг анонсувати відмову від арсеналу НАТО на території Румунії, заборону експорту українського зерна через Румунію та зупинку подальшої військової допомоги Києву). А тому, що з'явився прецедент з формальною фіксацією результативного і прямого втручання Росії у внутрішні справи країни НАТО і ЄС.

Тобто, за результатами цього рішення (і контррозвідувальної спецоперації) жорсткіше поводитимуться щодо Росії і її агентів як мінімум в цілому ЄС. Так само це ослабило позиції Путіна на очікуваних переговорах. Бо союзники змусять Путіна заплатити за викрите втручання. І це з високою ймовірністю привнесло додатковий пункт в обговорення можливого перемир'я: як оформити хоч якісь гарантії невтручання РФ у внутрішні справи, а головне у вибори в Україні (та в інших країнах).

Путін знов потрапив у пастку когось із наближеної челяді «та це ми легко зробимо, ніхто і не помітить», як це було з Медведчуком і «Київ за 3 дні»?

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія вибори Румунія

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