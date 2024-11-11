Столичне метро через тривогу переповнене людьми (відео)

Наземні станції поки не працюють

Сьогодні зранку, 11 листопаде, столичне метро, через оголошену тривогу, нагадує великий вулик. Платформи наразі переповнені людьми. Відео зі столичної підземки з'явилися у мережі.

Наземні станції поки не працюють, а підземні використовуються як укриття.

До відома, тривогу у столиці було оголошено близько сьомої години ранку через пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.