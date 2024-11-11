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Столичне метро через тривогу переповнене людьми (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Столичне метро через тривогу переповнене людьми (відео)
фото: Соцмережі

Наземні станції поки не працюють

Сьогодні зранку, 11 листопаде, столичне метро, через оголошену тривогу, нагадує великий вулик. Платформи наразі переповнені людьми. Відео зі столичної підземки з'явилися у мережі.

Наземні станції поки не працюють, а підземні використовуються як укриття.

До відома, тривогу у столиці було оголошено близько сьомої години ранку через пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

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Теги: метро укриття відео соцмережі

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