Польща готова організувати саміт з відбудови України
Польські підприємства допомагатимуть відбудовувати зруйновані українські об'єкти
Польща готова організувати третій саміт з відбудови України. Захід має відбутися у 2026 році. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Як зазначив прем'єр, польські підприємства будуть пліч-о-пліч співпрацювати з Україною для відбудови зруйнованих війною об'єктів.
«Ми всі хочемо якнайшвидше відбудувати Україну та все, що знищили росіяни. Польща буде одним з головних партнерів у цьому процесі. Ми готові організувати третій саміт з відбудови України. Найближчий відбудеться в Римі. Сподіваюся, ми спільно переконаємо наших партнерів у тому, що Польща – це відповідний партнер у відбудові України» – каже він.
Водночас Зеленський заявив, що конференція з відновлення України відбудеться у Польщі у 2026 році.
«Я хочу подякувати також за пропозицію Дональда Туска провести наступну конференцію по відбудові України у 2026 році у Польщі, після проведення цьогоріч конференції в Італії. Україна приймає це запрошення, і для нас дуже важливо, що у відбудові України Польща буде одним із ключових наших партнерів», – розповів президент.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Варшави.
Раніше президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Йшлося про зміцнення безпеки, глобальні події та підготовка до цьогорічної конференції з відновлення України.
До слова, за словами президента, українська армія має 880 тис. військовослужбовців. Водночас на нашій території перебуває 600 тис. російських загарбників.
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