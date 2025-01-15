Зеленський 15 січня приїде до Варшави

Володимир Зеленський прибуде до Польщі із візитом

Сьогодні, 15 січня президент України Володимир Зеленський відвідає Варшаву. Про це повідомляє Reuters з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який відбудеться 20-24 січня.

Нагадаємо, Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації останків жертв історичних конфліктів.

Зауважимо прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про «прорив» щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії і додав, що вже є рішення.

Також повідомлялося, що у квітні на території Тернопільської області розпочнеться ексгумація останків польських жертв Волинської трагедії, похованих у колишньому селі Пужники.

До слова, у грудні минулого року Варшава та Київ досягли «очевидно прогресу» у питаннях історичних розбіжностей між двома країнами.