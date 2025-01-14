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Роберт Фіцо відмовився їхати до Києва

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Роберт Фіцо відмовився їхати до Києва
Віцеспікер парламенту Словаччини заявив, що Роберт Фіцо не приїде до Києва
фото з відкритих джерел

Зеленський пропонував Фіцо приїхати до Києва 17 січня

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поїде до Києва у п'ятницю, 17 січня, на запрошення президента України Володимира Зеленського, щоб обговорити транзит газу. Про це заявив віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар.

«Вчора голова уряду Фіцо опублікував відкритий лист для Зеленського і запросив його на переговори. Зеленський відповів, що треба приїхати у п'ятницю до Києва. Це неможливо. Я думаю, що цього не буде», – сказав Гашпар.

Нагадаємо, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського. Словацький прем'єр запросив українського лідера зустрітися та обговорити суперечки на тлі припинення транзиту російського газу.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував слова прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який запропонував зустрітися та обговорити суперечки на тлі припинення транзиту російського газу.

Так, очільник України у своїх соцмережах поширив допис глави словацького уряду зі словами: «Гаразд. Приїжджай до Києва в п'ятницю».

Як відомо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Раніше премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців. Також словацький премʼєр вже заявляв про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту російського газу.

Однак згодом стало відомо, що оператор електричних систем Словаччини продовжуватиме постачання електроенергії Україні, попри погрози прем’єра Роберта Фіцо зупинити експорт.

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Теги: Фіцо Володимир Зеленський Словаччина Україна газ

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