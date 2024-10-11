Польща назвала один із своїх пріоритетів під час головування в ЄС: стосується України

«Припускаємо, будуть першими прийняті до ЄС, це Україна, а також Молдова, країни Західних Балкан», – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що одним з пріоритетів польського головування в ЄС у першому півріччі 2025 року буде євроінтеграція України. Також додав про політику «відкритих дверей» для нових країн. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Неодноразово порушувалися питання, як діяти, щоб Україна не лише пережила жахливу агресію Росії, з якою вона зараз стикається, а і як діяти, щоб Україна якнайшвидше була прийнята до ЄС», – йдеться у заяві.

Дуда зауважив, що також йдеться про зміцнення трансатлантичних зв’язків між ЄС і США.

«Ми також говорили про питання євроінтеграції нових держав, тобто про «відкриті двері» в Європу, які, на нашу думку, необхідно зберегти. І ми зазначили, що країни, які, як ми припускаємо, будуть першими прийняті до ЄС, це Україна, а також Молдова, країни Західних Балкан», – додав президент Польщі.

Нагадаємо, під час нещодавніх переговорів у Києві президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський мали складну розмову на тему Волинської трагедії. Як повідомляли ЗМІ, польська сторона була неприємно вражена стилем ведення переговорів українським лідером.

Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу без розв'язання питання про Волинську трагедію 1943 року. Однак президент Польщі Анджей Дуда цю заяву розкритикував.

Як відомо, українська влада погодилася на початок пошуково-ексгумаційних робіт на могилах поляків, убитих Українською повстанською армією (УПА) в лютому 1945 року в містечку Пузники на Поділлі.

Також Україна готова обговорювати з польськими колегами складні історичні питання, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.