Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща посилює захист кордону з Білоруссю військовою жандармерією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Польща посилює захист кордону з Білоруссю військовою жандармерією
Військова поліція виконуватиме завдання з патрулювання та контролю за поведінкою натовпу
фото з відкритих джерел

На польсько-білоруському кордоні зростає напруга через мігрантів

Солдати польської жандармерії 24 червня розпочали службу на польсько-білоруському кордоні. Про це повідомляють збройні сили Польщі.

Військова поліція виконуватиме завдання з патрулювання, контролю за поведінкою натовпу та навчання сил оперативної групи «Підляшшя» у сфері забезпечення безпеки та громадського порядку.

«Жандарми мають у своєму розпорядженні обладнання та бойові ресурси, необхідні для виконання покладених на них завдань. Вони також забезпечені матеріально-технічним та медичним забезпеченням», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на польсько-білоруському кордоні зростає напруга через мігрантів, тому Польща розглядає варіант закриття всіх пунктів пропуску.

Зокрема, польські фермери розливають свинячий гній уздовж кордону з Білоруссю для захисту від мігрантів із мусульманських країн.

Як повідомлялося, уряд Польщі вирішив запровадити буферну зону на кордоні з Білоруссю на тлі спроб мігрантів нелегально потрапити до країни.

Раніше стало відомо, що Польща планує затопити частину кордону з Білоруссю.

До слова, польська влада має намір виділити близько $375 млн на зміцнення загородження на кордоні з Білоруссю

Читайте також: 

Теги: Польща поліція кордон Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сумщина від початку повномасштабного вторгнення систематично перебуває під ударами РФ
Удари FPV-дронами, обстріли з мінометів: підсумки доби у прикордонній з РФ Сумщині
Сьогодні, 05:44
Ухилянта засудили до трьох років позбавлення волі
Житель Києва вигадав, як понад два роки ховатись від мобілізації
23 червня, 19:51
Дуда обговорить із Сі Цзіньпіном економічні відносини та мир в Україні
Президент Польщі летить до Китаю, аби говорити про мир в Україні
21 червня, 12:33
Поліцейські встановили особи двох хуліганів 21 та 24 років. Першого з них поліція затримала в день інциденту, другого затримала невдовзі
У Варшаві затримано двох поляків за напад на українців
18 червня, 17:11
Пашинян оголосив, що його уряд розпочне процес виходу з ОДКБ
Білорусь підштовхнула Пашиняна заявити про вихід з ОДКБ: Politico розкрило деталі
14 червня, 15:09
Чоловік був у кепці із символікою, яка прославляє Росію, що є порушенням закону у Латвії
У Ризі за агресивну поведінку поліція затримала чоловіка у бейсболці з гербом Росії
14 червня, 03:49
Імміграційна та митна поліція США затримала ймовірних терористів
Причетні до ІДІЛ? У США затримано групу громадян Таджикистану
12 червня, 10:13
У причетності до смерті Дарії підозрюють 57-річного мешканця Полтави, який має кримінальне минуле
Під Полтавою виявили тіло 12-річної дівчинки, яка зникла чотири дні тому
1 червня, 15:46
Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави
Керівника оборонного підприємства на Миколаївщині затримали через розтрату понад 2 млн грн
30 травня, 19:37

Політика

Польща посилює захист кордону з Білоруссю військовою жандармерією
Польща посилює захист кордону з Білоруссю військовою жандармерією
США внесли Росію та Білорусь до списку країн-спонсорів торгівлі людьми
США внесли Росію та Білорусь до списку країн-спонсорів торгівлі людьми
Лідери ЄС погодили другий термін Урсули фон дер Ляєн як президентки Єврокомісії – ЗМІ
Лідери ЄС погодили другий термін Урсули фон дер Ляєн як президентки Єврокомісії – ЗМІ
Чеська ініціатива: в Україну прибула перша партія боєприпасів
Чеська ініціатива: в Україну прибула перша партія боєприпасів
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова
Радники Трампа представили план припинення війни РФ в Україні – Reuters
Радники Трампа представили план припинення війни РФ в Україні – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Атака на Білгород, деталі безпекової угоди з ЄС: головне за ніч
13K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
7676
Антон Смецький – хореограф, який втратив ногу і повернувся на фронт. Останнє інтерв'ю
5813
Втрати ворога станом на 25 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
4316
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
4156
Зеленський на п'ять років запровадив санкції проти олігарха Новинського: деталі

Новини

Дітей з окупованих територій змушують виготовляти сухпаї для ворожої армії – ЦНС
Сьогодні, 07:03
Удари FPV-дронами, обстріли з мінометів: підсумки доби у прикордонній з РФ Сумщині
Сьогодні, 05:44
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці
Сьогодні, 04:19
Як має відбуватися мобілізація медиків: роз'яснення МОЗ
Сьогодні, 04:07
Ворожі війська просунулися в Красногорівці – ситуація на Донбасі від DeepState
Сьогодні, 03:13
Литовська компанія представила безпілотник Hornet XR, випробуваний в Україні
Сьогодні, 01:54

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua