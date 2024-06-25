Польща посилює захист кордону з Білоруссю військовою жандармерією
На польсько-білоруському кордоні зростає напруга через мігрантів
Солдати польської жандармерії 24 червня розпочали службу на польсько-білоруському кордоні. Про це повідомляють збройні сили Польщі.
Військова поліція виконуватиме завдання з патрулювання, контролю за поведінкою натовпу та навчання сил оперативної групи «Підляшшя» у сфері забезпечення безпеки та громадського порядку.
«Жандарми мають у своєму розпорядженні обладнання та бойові ресурси, необхідні для виконання покладених на них завдань. Вони також забезпечені матеріально-технічним та медичним забезпеченням», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на польсько-білоруському кордоні зростає напруга через мігрантів, тому Польща розглядає варіант закриття всіх пунктів пропуску.
Зокрема, польські фермери розливають свинячий гній уздовж кордону з Білоруссю для захисту від мігрантів із мусульманських країн.
Як повідомлялося, уряд Польщі вирішив запровадити буферну зону на кордоні з Білоруссю на тлі спроб мігрантів нелегально потрапити до країни.
Раніше стало відомо, що Польща планує затопити частину кордону з Білоруссю.
До слова, польська влада має намір виділити близько $375 млн на зміцнення загородження на кордоні з Білоруссю
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