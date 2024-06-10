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Польща створює буферну зону на кордоні з Білоруссю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Польща створює буферну зону на кордоні з Білоруссю
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фото: PAP

Влада Польщі хоче ускладнити потрапляння в країну нелегальних мігрантів з Білорусі

Уряд Польщі вирішив запровадити буферну зону на кордоні з Білоруссю на тлі спроб мігрантів нелегально потрапити до країни. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише PAP.

Прем'єр розповів про підсумки виїзного засідання уряду Польщі, яке пройшло у місті Білосток, яке розташоване за 50 км від кордону з Білоруссю.

«Ми ухвалили резолюцію, практичним наслідком якої є указ Міністерства внутрішніх справ та адміністрації про створення буферної зони на кордоні з Білоруссю», – каже він.

За словами глави польського уряду, таким чином влада Польщі хоче ускладнити потрапляння в країну нелегальних мігрантів з Білорусі та забезпечити хороші умови служби для прикордонників та військових.

«Йдеться про кілька десятків кілометрів, 200 метрів углиб. У заповідниках є місця, де ця зона йтиме вглиб на два кілометри, але це не довгі ділянки. Це пов'язано з присутністю контрабандистів, які діють здебільшого в лісових масивах, в 1-2 км від кордону. У цих місцях зона буде ширшою», – пояснив посадовець.

Як наголосив Туск, влада Польщі має використовувати всі методи, щоб не дати мігрантам, яких відправляє влада Росії та Білорусі, нелегально перетинати кордон.

Нагадаємо, уряд Польщі вирішив провести засідання Ради нацбезпеки у Підляському воєводстві, яке розташоване за 50 км від кордону з Білоруссю.

Раніше стало відомо, що Польща планує затопити частину кордону з Білоруссю.

До слова, заступник міністра національної оборони країни Цезарій Томчик повідомив, що польська влада має намір виділити близько $375 млн на зміцнення загородження на кордоні з Білоруссю. За його словами, оновлення зробить стіну «непрохідною». 

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Теги: Польща Дональд Туск Білорусь еміграція

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