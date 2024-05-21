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Польща планує затопити частину кордону з Білоруссю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща планує затопити частину кордону з Білоруссю
Білорусь та Російська Федерація продовжують організовувати гібридні атаки на польському кордоні
фото з відкритих джерел

За словами прем'єра Польщі, для «відновлення почуття безпеки» на східному кордоні низку територій доведеться затопити

Будівництво системи укріплень на кордоні з Білоруссю включатиме укриття, лісові насадження та затоплені ділянки. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в ефірі телеканалу TVN24.

Прем'єр уточнив, що йдеться про 400 км на східній адмінмежі. За його словами, це необхідно для посилення безпеки, оскільки Білорусь та Російська Федерація продовжують організовувати гібридні атаки на кордоні за допомогою нелегальних мігрантів.

«Я отримую щоденні повідомлення ‒ іноді два чи три рази на день ‒ про нові групи, організовані Олександром Лукашенком, які хочуть перетнути польський кордон в агресивний спосіб», ‒ сказав він.

Очільник польського уряду додав, що для «відновлення почуття безпеки» на східному кордоні зведуть відповідні укріплення та інфраструктуру, а низку територій доведеться затопити.

Попередній уряд побудував огорожу на польсько-білоруському кордоні довжиною понад 180 км і висотою 5,5 м для захисту від нелегальної міграції. Його доповнює система камер і датчиків, що стежать за адмінмежею.

Нагадаємо, уряд Польщі анонсував план оборони під кодовою назвою «Східний щит». Прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив, що уряд планує виділити 10 млрд злотих ($2,5 млрд) для посилення польського кордону з Росією та Білоруссю.

Як повідомлялося, майже дві третини поляків підтримують заходи з посилення кордонів з Росією і Білоруссю.

До слова, польські правоохоронці затримали дезертира російської армії, який намагався нелегально перетнути кордон через міграційний канал.

Як зазначається, росіянина затримали підляські прикордонники незабаром після того, як він перетнув білоруський кордон.

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Теги: Польща Дональд Туск прем’єр-міністр кордон росія Білорусь

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