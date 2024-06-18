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Польські фермери взялися за корисну справу біля кордону з Білоруссю (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Польські фермери взялися за корисну справу біля кордону з Білоруссю (відео)
На думку фермерів, свинячий гній відлякає мігрантів-мусульман, оскільки свиня в ісламі вважається нечистою твариною
скріншот з відео

Польські фермери несподіваним способом долучитися до захисту кордону від мігрантів

Польські фермери розливають свинячий гній уздовж кордону з Білоруссю для захисту від мігрантів із мусульманських країн. Про це повідомляє рух «Загальнопольський протест фермерів».

«Відповідно до обіцянок, які давали раніше активісти «Загальнопольського протесту фермерів» і «Руху молодих фермерів», відсьогодні ми починаємо поливати прикордонну смугу на кордоні Польщі з Білоруссю», – заявив один із фермерів.

На думку учасників акції, свинячий гній відлякає мігрантів-мусульман, оскільки свиня в ісламі вважається нечистою твариною.

«Ми розраховуємо на те, що коли ми розлиємо свинячий гній, то нелегальні мігранти не будуть проходити через цю смугу, зважаючи на свої переконання і віру», – пояснюють фермери.

Зокрема, фермери розливатимуть гній трохи далі від захисного паркану, і лише там, де мають на це дозвіл. Таким чином польські фермери вирішили продемонструвати свою солідарність з польськими прикордонниками.

«Цим ми покажемо, що солідарні з польськими силовими службами. Покажемо можновладцям, як треба захищати нашу територію», – йдеться в повідомленні фермерів.

Свою акцію фермери анонсували акцію «Годуємо. Обороняти теж будемо» ще 9 червня, повідомивши, що періодично розливатимуть гній біля лінії кордону.

Нагадаємо, уряд Польщі вирішив запровадити буферну зону на кордоні з Білоруссю на тлі спроб мігрантів нелегально потрапити до країни.

Раніше стало відомо, що Польща планує затопити частину кордону з Білоруссю.

Як повідомлялося, понад 85% поляків підтримують стрільбу по агресивних мігрантах.

До слова, заступник міністра національної оборони країни Цезарій Томчик повідомив, що польська влада має намір виділити близько $375 млн на зміцнення загородження на кордоні з Білоруссю. За його словами, оновлення зробить стіну «непрохідною». 

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Теги: Білорусь Польща мігранти фермер кордон

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